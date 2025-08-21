Evaluare de „antiamericanism” pentru toți solicitanții vizelor către SUA. Cum definește Trump conceptul

Autor: Aniela Manolea
Joi, 21 August 2025, ora 12:58
165 citiri
Evaluare de „antiamericanism” pentru toți solicitanții vizelor către SUA. Cum definește Trump conceptul
Evaluare de ”antiamericanism” pentru toți solicitanții vizelor către SUA FOTO: Hepta

Administrația președintelui american Donald Trump a anunțat un nou criteriu de evaluare al tuturor solicitanților de vize SUA, de la imigranți până la vize de muncă sau studiu. Verificărilor existente deja li se adaugă o evaluare a ”antiamericanismului” solicitanului de viză. Trump are, însă, o definiție vastă a termenului, notează Reuters, care include orice mesaj pro-palestinian și chiar trecutul istoric al SUA.

Serviciile de Cetățenie și Imigrare din SUA (USCIS) au spus într-o ”alertă de politică” datată marți că le-au furnizat ofițerilor de imigrare noi orientări cu privire la modul de a acționa în cazurile în care solicitanții străini ”susțin sau promovează ideologii sau activități antiamericane”, precum și ”terorism antisemit”.

Trump a etichetat o serie de voci ca fiind antiamericane, inclusiv istorici și muzee care documentează sclavia din SUA și protestatarii pro-palestinieni care se opun atacului militar al Israelului, aliat al SUA, asupra Fâșiei Gaza.

”Activitățile antiamericane vor fi un factor negativ covârșitor în orice analiză discreționară”, a transmis USCIS.

”Beneficiile Americii nu ar trebui să le fie acordate celor care disprețuiesc țara și promovează ideologii antiamericane”, a adăugat instituția.

Anunțul nu a definit antiamericanismul. Dar manualul de politici se referă la o secțiune a legii federale despre interzicerea naturalizării persoanelor care ”se opun guvernului sau legii sau care favorizează forme totalitare de guvernare”.

Textul complet menționează susținătorii comunismului sau regimurilor totalitare și persoanele care pledează pentru răsturnarea guvernului SUA și violența împotriva funcționarilor guvernamentali, printre altele.

USCIS a spus că a extins tipurile de cereri care presupun o verificare a rețelelor sociale, iar analizele pentru ”activitate antiamericană” vor fi adăugate la acest control.

Revenirea McCarthyismului

Aaron Reichlin-Melnick, un cercetător senior la American Immigration Council, a spus că o astfel de măsură aduce aminte de anii 1950, când senatorul Joseph McCarthy vâna presupuși comuniști într-o campanie care a devenit sinonimă cu persecuția politică.

”McCarthyismul revine în legislația imigrației,” a spus el. Antiamericanismul ”nu are un precedent în legislația imigrației, iar definiția sa este complet la latitudinea administrației Trump”, a adăugat expertul.

În aprilie, administrația americană a declarat că va începe să verifice conturile de pe rețelele sociale ale imigranților și solicitanților de viză pentru ceea ce a numit activitate antisemită. Avocații drepturilor omului și-au exprimat îngrijorările legate de libertatea de exprimare și de supraveghere.

