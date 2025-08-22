SUA suspendă acordările de vize pentru o categorie de muncitori străini. „Pun în pericol viețile americanilor”

Guvernul american a anunțat joi că suspendă acordarea de vize pentru șoferii de camion străini, acuzați că „pun în pericol viețile americanilor” pe drumurile din SUA, relatează AFP.

„Suspendăm toate acordările de vize de muncă pentru șoferii de camioane comerciale, cu efect imediat”, a declarat secretarul de stat Marco Rubio pe rețeaua X.

„Numărul tot mai mare de șoferi străini care conduc camioane mari semiremorci pe drumurile americane pune în pericol viețile americanilor și afectează mijloacele de trai ale șoferilor de camion americani”, a adăugat el.

Effective immediately we are pausing all issuance of worker visas for commercial truck drivers. The increasing number of foreign drivers operating large tractor-trailer trucks on U.S. roads is endangering American lives and undercutting the livelihoods of American truckers. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 21, 2025

Secretarul de stat american nu a furnizat nicio cifră care să susțină această acuzație, dar aceasta este reluată în mod constant de susținătorii președintelui american Donald Trump în numele politicii sale „America First”.

Administrația Trump a denunțat anterior faptul că mulți dintre acești șoferi de camion străini nu vorbesc sau vorbesc prost limba engleză.

