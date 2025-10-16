"Golden Visa", programul care poate aduce miliarde de euro în România. Ce vor primi străinii care vor investi 400.000 de euro în țara noastră

Guvernul pregătește lansarea unui program de tip "Golden Visa", care ar permite cetățenilor din afara Uniunii Europene să obțină drept de ședere temporară în România în schimbul unei investiții de 400.000 de euro. Inițiativa îi aparține senatoarei PNL Gabriela Horga.

Horga subliniază într-o postare pe Facebook, de joi, 16 octombrie, că "atragerea investitorilor este vitală pentru dezvoltarea economiei naționale".

Senatoarea consideră că România are de câștigat prin atragerea de capital suplimentar pentru dezvoltarea economiei.

"Multe economii din UE s-au dezvoltat creând condiții pentru investitori. Spania, Portugalia sau Grecia au atras investiții de miliarde de euro prin programe similare

România poate să folosească experiența pozitivă a altor state europene care au programe smiliare: Portugalia a atras peste șapte miliarde de euro, Spania a depășit șase miliarde de euro, Grecia a atras 2,6 miliarde de euro. Programe similare au introdus și țări vecine cu România, precum Ungaria și Bulgaria", a scris ea pe rețeaua de socializare.

Avantajele instituirii programului "Golden Visa"

Liberala pezintă în postarea ei și avantajele instituirii programului "Golden Visa".

Ads

"Va duce la creşterea fluxului de investiţii străine în titluri de stat, fonduri de investiţii, în sectorul imobiliar şi în piaţa de capital românească. Programul prevede perceperea de taxe de la investitori pentru analizarea dosarelor, eliberarea permiselor, prelungiri.

În plus, investitorii vor plăti impozite pe proprietăţile deţinute, pe dividende sau pe câştigurile de capital din România".

Ce trebuie să facă un investitor străin pentru a beneficia de "Golden Visa"

- Să investească cel puțin 400.000 de euro în achiziţia de titluri de stat româneşti, de proprietăţi imobiliare, investiţii în fonduri de investiţii autorizate de ASF, achiziţia de acţiuni la companii româneşti listate la bursă.

- Să dovedească legalitatea fondurilor, să nu figureze pe liste de sancţiuni şi să nu reprezinte risc de securitate.

- Să nu renunțe la investiție înainte de termenul de cinci ani, altfel i se revocă șederea dacă investiția nu este înlocuită cu o altă investiţie eligibilă.

Ads

Programul prevede consultarea obligatorie a Serviciului Român de Informații (SRI), Serviciului de Informații Externe (SIE), Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) și altor instituții relevante înainte de emiterea permiselor.

Drepturile conferite investitorilor

Drepturile conferite investitorilor care îndeplinesc condițiile prevăzute pot beneficia de:

- a) drept de ședere temporară în România, pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de reînnoire;

- b) includerea membrilor de familie în același permis de ședere, la cererea investitorului;

- c) acces la rezidență permanentă după 5 ani și posibilitatea de a solicita cetățenia română, în condițiile Legii cetățeniei române nr. 21/1991.

Permisul de ședere acordat prin Programul Golden Visa nu impune o durată minimă de ședere efectivă anuală în România, însă menținerea investiției este obligatorie pe toată perioada valabilității permisului.

Ads