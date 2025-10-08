Uniunea Europeană se pregătește să reintroducă vizele pentru cetățenii din 61 de state. Inclusiv Republica Moldova se află între țările vizate

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 07:58
1404 citiri
Uniunea Europeană se pregătește să reintroducă vizele pentru cetățenii din 61 de state. Inclusiv Republica Moldova se află între țările vizate
Uniunea Europeana ar putea reintroduce vizele FOTO Hepta

Un număr de 61 de state, inclusiv Republica Moldova, ar putea pierde dreptul de a călători fără viză în Uniunea Europeană, potrivit unei noi inițiative legislative adoptate de Parlamentul European. Măsura permite Comisiei Europene să suspende temporar sau definitiv regimul liberalizat de vize în cazul unor derapaje legate de securitate, nerespectarea drepturilor omului sau creșterea infracționalității comise de cetățenii acestor țări pe teritoriul UE.

Măsura va fi însoțită de o investigație oficială și un proces de dialog. Dacă problemele vor persista, restricțiile ar putea deveni permanente, arată Unimedia.info.

Pentru a preveni ridicarea regimului liberalizat de vize, guvernele celor 61 de state trebuie să excludă orice caz de nealiniere a statului respectiv la politica de vize a Uniunii Europene.

Suspendarea mai poate fi justificată și de încălcarea Cartei ONU, a drepturilor omului sau a dreptului umanitar internațional. În plus, nerespectarea deciziilor instanțelor internaționale poate constitui un temei pentru reimpunerea vizelor.

Şi cetăţenii de rând sunt responsabili direct pentru păstrarea regimului liberalizat de vize. Deoarece suspendarea va putea fi aplicată în baza mai multor motive, care nu depind de guvernare. Este vorba de creşterea numărului de crime şi infracţiuni comise de pe teritoriul UE de cetăţenii unui anumit stat.

Un alt motiv este numărul mare de cereri de azil respinse, care au fost depuse de cetăţenii unui anumit stat. De asemenea, poate fi luată în calcul creșterea semnificativă a numărului persoanelor care depășesc perioada legală de ședere pe teritoriul UE. Lucru deseori întâlnit printre moldovenii care muncesc la negru în ţările UE.

Cu sau fără Transnistria în Uniunea Europeană? Soluția unui diplomat român
Cu sau fără Transnistria în Uniunea Europeană? Soluția unui diplomat român
Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană continuă să fie un subiect pentru dezbatere, din perspectiva zonei „fierbinți” transnistrene, aflată în siajul Rusiei. Oficiali ai...
Verdictul incomod al unui diplomat român: „Simpla apartenență la NATO și UE nu e suficientă!”
Verdictul incomod al unui diplomat român: „Simpla apartenență la NATO și UE nu e suficientă!”
Generalul Alexandru Grumaz, fost consul în China și fost prim-adjunct al șefului STS, a ajuns la câteva concluzii dure în cazul României, la 35 de ani de la Revoluție: România trebuie să...
#vize, #Uniunea Europeana, #Republica Moldova, #initiativa legislativa, #Parlamentul European , #Uniunea Europeana
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gica Hagi n-a stat deloc pe ganduri: prima decizie luata, imediat dupa ce a dat lovitura
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Sefii lui Inter s-au convins si pregatesc hartiile! Salariu marit + Contract pana in 2029

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Zeci de mii de soldați ruși dezertează de pe front. Comandanții aplică tot felul de măsuri pentru a stopa fenomenul, chiar și confiscarea cardurilor bancare
  2. Putin se laudă că a ”eliberat” anul acesta aproape 5.000 de km pătrați din Ucraina. „Forțele ruse dețin în totalitate inițiativa strategică”
  3. Bucureștiul, lovit de o cantitate record de ploi în mai puțin de o zi. Atenționare transmisă de Apa Nova
  4. Cod roșu de ploi și în Constanța. O mașină a fost luată de ape, cu o persoană blocată pe capotă FOTO
  5. Și-a mințit iubitul că are cancer ca să primească bani pentru o operație de mărire a sânilor. Cum a fost prinsă femeia
  6. Uniunea Europeană se pregătește să reintroducă vizele pentru cetățenii din 61 de state. Inclusiv Republica Moldova se află între țările vizate
  7. Fugarul Sebastian Ghiță ar putea scăpa și de ultimul dosar de corupție. Ce nereguli invocă judecătorii
  8. Cod roșu de ploi. Pompierii au gestionat zeci de intervenții în București și Ilfov. Un copac a căzut peste un autoturism în care se aflau două persoane
  9. Donald Trump a trimis 200 de soldați ai Gărzii Naționale pentru "restabilirea ordinii" în Texas. Desfășurarea trupelor a stârnit revolta autorităților locale
  10. Câți români susțin apropierea de Rusia. Explicația politologului: „E posibil să fie mai puțini”