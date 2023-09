Ce uzină a inspectat Kim Jong Un în vizita sa din Rusia. Temerile SUA

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a inspectat vineri o fabrică de avioane de vânătoare - care se află sub sancţiuni occidentale - în cadrul vizitei sale pe care o face în Rusia, relatează Reuters.

Kim, în vârstă de 39 de ani, a vizitat vineri facilităţi de aviaţie din oraşul Komsomolsk-pe-Amur, situat în Extremul Orient rus. Este vorba despre uzina de aviaţie „Iuri Gagarin” şi uzina Iakovlev, ambele unităţi ale United Aircraft Corporation, care este sancţionată de Occident din cauza războiului din Ucraina.

La uzina Gagarin, care face, de asemenea, obiectul unor sancţiuni specifice din partea guvernului Statelor Unite, Kim a inspectat, însoţit de vicepremierul rus Denis Manturov, atelierele de asamblare în care se fabrică avionul de luptă multirol Suhoi Su-35 şi avionul de luptă Su-57, a precizat guvernul de la Moscova.

Îmbrăcat în costum şi însoţit de oficiali militari nord-coreeni în uniformă, Kim a fost arătat la televiziunea rusă de stat inspectând cu atenţie cabina de pilotaj a unui avion de vânătoare, în timp ce oficiali ruşi îi explicau capacităţile acestuia prin intermediul unui translator.

Washingtonul se teme că o consecință a vizitei lui Kim Jong Un în Rusia ar putea fi o aprovizionare a armatei ruse din Ucraina şi o susţinere a programului de rachete al Phenianului.

Watch: #NorthKorea leader Kim Jong Un has arrived in the far eastern Russian city of Komsomolsk-on-Amur where he was expected to visit a plant that builds fighter jets. #Russiahttps://t.co/p2yV1esAQr pic.twitter.com/qqFFdFhQmA