Minciunile lui Donald Trump, devoalate la televiziunea britanică în timpul vizitei oficiale a președintelui SUA la Londra

Un post TV britanic difuzează peste 100 de minciuni ale președintelui SUA, Donald Trump FOTO: Hepta

Cu ocazia „celei de-a doua vizite a președintelui american Donald Trump, eveniment istoric”, un post de televiziune din Marea Britanie va dedica o seară întreagă liderului de la Casa Albă, miercuri, 17 septembrie. Cea mai inedită parte este o emisiune intitulată „Trump v The Truth” („Trump versus Adevărul”), în care sunt incluse peste 100 de afirmații neadevărate, distorsiuni ale realității și date lipsite de acuratețe.

„Channel 4 prezintă un bun-venit diferit pentru președintele american, cu o seară de emisiuni care pun reflectorul pe opera sa prolifică de neadevăruri și afirmații false”, se arată în anunțul postului TV britanic.

Emisiunea „Trump v The Truth” va fi „cel mai lung șir neîntrerupt de neadevăruri, afirmații false și distorsionate” difuzat vreodată de o televiziune din lume, se laudă Channel 4.

Începând de miercuri, 17 septembrie, ora locală 22.00 (ora României 24.00), Channel 4 va prezenta minciunile lui Trump, cuvânt absent din comunicatul de presă, cu explicații sub formă de text care dovedesc că președintele Trump descrie realitatea în termenii proprii.

„Trump versus Adevărul” va rula timp de „mai multe ore” și va include mesaje publicate chiar de liderul SUA pe rețeaua socială proprie, Truth Social, declarații de presă și fragmente din discursuri, au mai anunțat reprezentanții televiziunii britanice. În același timp, ei au lansat și o propunere inedită.

Ads

„Președintele Donald J. Trump adoră să scrie istorie. Deci, miercuri, Channel 4 va face fix asta: vom transmite ceea ce considerăm cel mai lung șir neîntrerupt de neadevăruri, falsități și distorsiuni din istoria televiziunii. Sperăm că emisiunea va reaminti telespectatorilor că vor fi dezorientați într-o lume periculoasă atunci când cel mai puternic om de pe Pământ nu arată vreun respect pentru adevăr. Și dacă președintele Trump este dispus să urmărească și el în timpul banchetului de stat, ar putea chiar să lămurească unele neînțelegeri”, a spus șeful echipei editoriale, Ian Katz.

Ads