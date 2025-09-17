Schimb de cadouri la castelul Windsor. Ce au pregătit soții Trump pentru cuplul regal britanic și ce vor primi ei de la Regele Charles și soția sa FOTO

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 22:39
Președintele american Donald Trump și soția sa, Melania, îi vor oferi regelui Charles o replică a sabiei președintelui Dwight Eisenhower drept simbol al 'parteneriatului istoric', într-un schimb de cadouri cu prilejul vizitei sale de stat în Regatul Unit, relatează dpa.

Charles și Camilla au și ei cadouri pentru oaspeții lor americani, potrivit Palatului Buckingham.

Soții Trump au aterizat cu elicopterul prezidențial în jurul prânzului și au fost întâmpinați de prințul și prințesa de Wales, William și Catherine, iar apoi de regele Charles și regina Camilla în fața Casei Victoria de pe domeniul Windsor.

Regele și regina îi vor face cadou lui Trump o carte din piele legată de mână, special confecționată de Legătoria regală din castelul Windsor pentru a celebra aniversarea a 250 de ani de la Declarația de Independență, care a fost adoptată la Philadelphia pe 4 iulie 1776, precum și drapelul britanic care a fost arborat deasupra Palatului Buckingham în ziua învestirii lui Donald Trump pentru un al doilea mandat.

Primei Doamne a SUA, Charles și Camilla îi vor oferi un bol emailat și din argint pe care este reprezentată monograma reginei și care a fost confecționat de artista nord-irlandeză Cara Murphy, o renumită lucrătoare în argint care a creat lucrări pentru biroul premierului și pentru Grand National, o cursă hipică tradițională.

De asemenea, Melania Trump va primi o poșetă personalizată Anya Hindmarch.

Nu în ultimul rând, cuplul american va primi un cadru de fotografie de argint gravat cu monogramele regelui Charles și reginei Camilla.

La rândul lor, președintele american și soția sa vor face o serie de daruri.

Regele britanic va primi o replică a sabiei președintelui Eisenhower care, potrivit Palatului Buckingham, simbolizează un 'profund respect' și este 'un semn de aducere aminte a parteneriatului istoric care a fost esențial' pentru câștigarea celui de-Al Doilea Război Mondial.

'Sabia simbolizează de asemenea valorile de durată și spiritul de cooperare care continuă să definească relația dintre SUA și Marea Britanie', a adăugat palatul.

Între timp, regina va primi o broșă vintage în formă de floare de la Tiffany&Co din aur de 18 carate, diamante și rubine.

Broșa, despre care se spune că reprezintă diplomația, prietenia și respectul, conține pietrele prețioase asociate cu ziua de naștere a Camillei, rubinele, și pe cele legate de ziua de naștere a Melaniei Trump, diamantele.

Regele a primit numeroase daruri de la lideri din întreaga lume de-a lungul anilor, notează dpa.

Printre acestea se află darurile primite la încoronare, între care un Rolls-Royce de la regele Bahreinului, Hamad bin Isa Al Khalifa, și un dosar din piele care conține copii după scrisorile dintre regina Elisabeta a II-a și președintele Eisenhower prin care acesta era invitat în Regatul Unit, precum și o fotografie de la această vizită, primite de la fostul președinte american Joe Biden și de soția sa Jill.

"Mârlan cu un complex de neam prost". CTP comentează acid vizita lui Trump în Marea Britanie. "Speră ca, frecându-se de regele Charles, să capete și el patină aristocratică"
"Mârlan cu un complex de neam prost". CTP comentează acid vizita lui Trump în Marea Britanie. "Speră ca, frecându-se de regele Charles, să capete și el patină aristocratică"
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat miercuri, 17 septembrie, vizita președintelui american Donald Trump în Marea Britanie. El a explicat ce a urmărit acolo locatarul de la Casa Albă...
Cum îl poate convinge Regele Charles pe Trump să rămână de partea Kievului în procesul de pace din Ucraina. Atu-urile monarhului britanic
Cum îl poate convinge Regele Charles pe Trump să rămână de partea Kievului în procesul de pace din Ucraina. Atu-urile monarhului britanic
Aliații Ucrainei încearcă tot ce pot pentru a-l menține pe Donald Trump de partea Kievului. Săptămâna aceasta, strategia lor îl include pe regele Angliei. Însoțit de prima doamnă,...
#vizita Trump Marea Britanie, #Cadouri, #Castelul Windsor , #Marea Britanie
