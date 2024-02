Cele mai jignitoare lucruri pe care le poți face când mergi în vizită: "Dacă gazdele s-au schimbat în pijamale, este probabil un semn bun că trebuie să pleci"

Izolarea impusă de pandemie ne-a făcut pe mulți să apreciem formele simple de socializare, cum ar fi întâlnirile în casa unui prieten.

Chiar dacă acum mergem la petreceri acasă, cinele în sistem de tip „aduce fiecare câte ceva” și întâlniri în sufragerie pentru a urmări meciurile de pe canapea, acest lucru nu le acordă oamenilor dreptul să se poarte cum doresc în spațiul altcuiva.

Experții în etichetă au împărtășit pentru yahoo.com câteva comportamente grosolane întâlnite frecvent în timpul vizitelor și au oferit sfaturi pentru a le evita.

Atinsul și mișcarea obiectelor

"Când cineva spune 'Simte-te ca acasă', de obicei nu se referă literal la asta," a declarat Jodi R.R. Smith, președinta Mannersmith Etiquette Consulting. "Ar trebui să îți ții picioarele departe de mobilier, și cu excepția cazului în care este vorba de un prieten apropiat, nu ar trebui să deschizi frigiderul fără să ți se ceară."

Așteaptă ca gazda să-ți dea undă verde pentru a atinge sau interacționa cu lucruri pe care le vezi. Până atunci, cere rapid permisiunea dacă ceva îți atrage atenția.

"Întreabă înainte de a atinge un obiect sau de a scoate o carte de pe raft", a sfătuit Nick Leighton, expert în etichetă și co-gazda podcastului "Were You Raised by Wolves?".

"Nu cere să ți se facă un tur al casei cuiva"

"Nu cere să ți se facă un tur al casei cuiva", a avertizat Leighton. "Așteaptă să fii invitat de gazda ta."

Multe persoane sunt bucuroase să facă un mic tur al spațiului lor când invită oameni în vizită, dar acest lucru nu este valabil pentru toată lumea, tot timpul. Și dacă gazda ta nu oferă un tur, nu îți asuma că poți să faci unul singur.

"Nu face un tur al casei decât dacă gazda te încurajează să 'rătăcești' în jur", a spus Diane Gottsman, expert în etichetă, autoarea cărții "Modern Etiquette for a Better Life" și fondatoarea The Protocol School of Texas.

Să prelungești excesiv vizita

"Știu când este momentul să pleci", a îndemnat Leighton. "Cel mai frecvent reproș pe care îl auzim de la gazde este despre oaspeții care își prelungesc vizita."

Poate că încă te bucuri de băutura ta sau simți că toată lumea se distrează în timpul conversației. Cu toate acestea, fii atent la limbajul corporal al gazdelor și sugerează că cei care doresc să continue să socializeze să se mute în altă parte.

"Dacă gazdele tale s-au schimbat în pijamale, este probabil un semn bun că este timpul să pleci", a adăugat Leighton.

Să încerci să ascunzi un dezastru

Din păcate, lucruri neplăcute se întâmplă atunci când ești în casa altcuiva. Poți să verși accidental vin roșu pe covor sau să dărâmi o lampă. Nu ignora sau încerca să ascunzi asta.

"Dacă spargi ceva, sau chiar dacă termini rola de hârtie igienică, este cel mai bine să le anunți pe gazde cât mai repede și cât mai discret posibil", a spus Smith.

"Abține-te să te uiți în dulapuri și în cămară"

Desigur, este natural să fii puțin curios, iar acest comportament l-am văzut în nenumărate filme. Dar rezistă impulsului de a privi în dulapul cu medicamente din baie, a sfătuit Smith.

"Fii atent că unele gazde pun bile de sticlă în dulapul cu medicamente pentru a-i prinde pe cei care se uită", a spus Leighton. "Bilele vor sări în jurul băii și vor face mult zgomot."

"Niciodată să nu apari cu un invitat neașteptat în plus"

Desigur, s-ar putea să știi că gazda își petrece cu plăcere timpul cu verișoara ta, sau crezi că toată lumea se va bucura să-l cunoască pe noul tău prieten. Dar asta nu înseamnă că poți să faci o invitație fără să primești undă verde, a spus Gottsman.

Cu excepția cazului în care ți s-a spus explicit că poți să aduci pe cineva, întreabă întotdeauna înainte de a aduce o persoană în casa cuiva.

Anunță din timp eventuale restricții alimentare

"Dacă ai fost invitat la o masă, orice restricții alimentare ar trebui să fie comunicate din timp, nu când te așezi la masă", a remarcat Smith.

Nu te aștepta doar ca masa să fie adecvată cu veganismul sau să nu conțină niciunul dintre alergenii tăi. Spune-i gazdei cât mai curând posibil despre orice limitări ai putea avea (și respectă doar limitările reale, nu preferințele).

Hrănirea câinelui

În ceea ce privește restricțiile alimentare, este important să ții cont că animalele de companie ale gazdei pot avea unele, așa că nu împărți mâncarea ta.

"Nu hrăni câinele gazdei sub masă decât dacă întrebi mai întâi gazda", a spus Gottsman. "Câinele ar putea avea o alergie sau să fie pe o dietă specială."

"Fii pregătit să-ți scoți pantofii dacă ți se cere"

"Dacă purtăm sau nu încălțăminte este de obicei specific fiecărui individ", a remarcat Smith. "Ascultă ce preferă gazda ta."

Este înțeles de ce mulți oameni preferă să nu aducă murdăria și germenii de afară în casele lor, atunci când este posibil.

"Fii pregătit să-ți scoți pantofii dacă ți se cere", a spus Leighton. "Aruncă o pereche de șosete sau papuci în geantă dacă nu îți place să fii descult și crezi că s-ar putea să mergi într-o casă unde nu se poartă încălțăminte."

Smith crede, de asemenea, că gazdele ar trebui să fie pregătite.

"Gazdele care vor ca oaspeții să-și lase pantofii la ușă ar trebui, de asemenea, să aibă papuci sau șosete pentru oaspeți", a spus ea. "Gazdele vor trebui, de asemenea, să înțeleagă dacă oaspetele refuză. Fashionistele preferă să-și țină pantofii ca parte a vestimentației lor."

"Nu schimba locurile la masă"

Oamenii investesc timp și efort în organizarea evenimentelor precum cinele, deci respectă ceea ce au pregătit și nu încerca să te bagi sau să faci schimbări.

Un mic cadou pentru gazdă

"Ca invitat, ar trebui să vii cu un mic cadou pentru gazdă", a spus Smith.

Cu toate acestea, nu este nevoie să fie prea extravagant sau să te gândești prea mult la cadoul pentru gazdă. Alege o sticlă de vin bun sau un buchet de flori. Contează gestul.