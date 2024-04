Prima vizită în Scoția a Regelui Charles după diagnosticul de cancer. Aniversarea alături de Regina Camilla

Regele Marii Britanii Charles al III-lea, în vârstă de 75 de ani, împreună cu soția sa Camilla, au fost văzuți în timp ce participau la slujba de duminică la Crete Kirk. Cuplul regal se află pe domeniul Balmoral din Aberdeenshire (Scoția), unde s-au retras pentru a se odihni și a sărbători cea de-a 19-a aniversare a nunții lor, scrie Daily Express.

Regele a fost fotografiat la volanul unui SUV Audi, iar regina a salutat publicului. Cuplul regal era într-o dispoziție foarte bună.

Vizita regelui în Scoția a fost prima de când a fost diagnosticat cu cancer, în februarie 2024. În același timp, monarhul a tăcut în legătură cu tipul exact de cancer diagnosticat.

În această etapă, el este supus unui tratament, din cauza căruia a renunțat la o mare parte din îndatoririle sale și le-a delegat altor membri seniori ai familiei. Cu toate acestea, Majestatea Sa continuă să examineze documentele și se întâlnește săptămânal cu prim-ministrul Rishi Sunak.

Prințesa de Wales, care, spre deosebire de socrul ei, nu a mai fost văzută în public din ianuarie, este și ea sub tratament pentru cancer. Charles a participat la slujba de duminică la Sandringham de Paște, prima sa apariție după vestea bolii de care suferă.

Monarhul a ajuns în Scoția joi, 11 aprilie. După ce au ajuns pe aeroportul Aberdeen, Charles și Camilla s-au îndreptat către Birkenhall, care a fost casa regretatei Reginei Mame pe Balmoral Estate. iar acum este în posesia regelui. Casa este situată la 11 kilometri de castel și este locul unde Regele și Regina și-au petrecut luna de miere după ce s-au căsătorit pe 11 aprilie 2005.

Medicii l-au sfătuit pe Charles să se abțină de la călătorii lungi pentru a nu-și înrăutăți starea de sănătate într-o etapă crucială a tratamentului.

„Deși este prea devreme pentru a confirma ceva – și bineînțeles că acest lucru este relativ devreme în ciclul de tratament al Majestății Sale – pacientul este pozitiv, medicii sunt optimiști și metodele de tratament sunt incredibil de complexe”, spun cei din anturajul regal.

Totuși, regele are propriile sale planuri. Charles crede în recuperare și speră deja să participe la cursa de la Ascot din această vară, precum și la câteva petreceri în grădină de la Palatul Buckingham.

Cât despre Kate Middleton, nici măcar date aproximative ale revenirii ei în viața publică nu sunt menționate.

King Charles grins as Queen Camilla gives a friendly wave as they are spotted together driving to Sunday Service at Crathie Kirkhttps://t.co/lAX2gTgZHQ