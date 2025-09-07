Vizita lui Donald Trump în Marea Britanie ar putea reaprinde conflictul juridic cu fostul spion britanic Christopher Steele

Vizita oficială de stat pe care președintele american Donald Trump urmează să o efectueze în Regatul Unit la sfârșitul lunii septembrie riscă să readucă în prim-plan un conflict juridic internațional de proporții, declanșat în urma acuzațiilor formulate de fostul agent MI6, Christopher Steele.

Steele, cunoscut pentru dosarul controversat în care susținea că Rusia deține materiale compromițătoare cu caracter sexual despre Trump, a obținut o victorie semnificativă în instanțele britanice. În aprilie, Curtea Supremă de la Londra a decis ca societatea condusă de Steele, Orbis Business Intelligence, să primească peste 600.000 de lire sterline drept cheltuieli de judecată, după ce Trump a pierdut procesul intentat pentru defăimare.

Cu toate acestea, președintele american nu a achitat încă suma stabilită de instanță, iar penalitățile continuă să crească zilnic. Până în momentul în care Trump va păși din nou pe pământ britanic, datoria sa ar putea crește cu încă 2.000 de lire, scrie Daily Mail.

O vizită cu miză diplomatică ridicată

Vizita oficială – găzduită de Regele Charles al III-lea și Regina Camilla la Castelul Windsor în perioada 17–19 septembrie – include o recepție de gală, dar evită în mod convenabil orice apariție a liderului de la Casa Albă în fața Parlamentului britanic, aflat atunci în vacanță parlamentară. O astfel de intervenție ar fi provocat, cel mai probabil, o reacție politică amplă, având în vedere profilul controversat al invitatului american.

Ads

Un oficial guvernamental britanic, citat sub protecția anonimatului, a declarat că situația ar putea degenera într-o „criză diplomatică”, în cazul în care Trump va fi vizat de o nouă acțiune în justiție odată cu sosirea sa în Regatul Unit. „Trump nu a respectat hotărârea judecătorească. Există o posibilitate reală ca, odată aflat pe teritoriul britanic, să poată fi vizat de o nouă procedură. Totul s-ar putea transforma într-un coșmar diplomatic”, a spus sursa.

Un dosar care a marcat politica americană

Dosarul întocmit de Steele, comandat inițial de opoziția democrată din SUA în timpul alegerilor prezidențiale din 2016, a devenit rapid unul dintre cele mai controversate documente ale epocii. Informațiile conținute – inclusiv acuzații privind presupuse petreceri sexuale organizate de Trump în Rusia și presupuse contacte cu prostituate în Moscova – au fost citate în cadrul anchetei conduse de procurorul special Robert Mueller privind ingerințele rusești în scrutinul american.

Ads

În fața instanței, avocatul lui Trump, Hugh Tomlinson KC, a susținut că președintele a fost afectat personal și reputațional de aceste afirmații, pe care le-a catalogat drept complet false, inclusiv cele referitoare la presupuse mite oferite oficialilor ruși în schimbul unor avantaje de afaceri.

Totuși, societatea Orbis a respins acuzațiile și a reușit să obțină anularea procesului, argumentând că dosarul nu fusese destinat publicării și că presa a făcut publice informațiile fără consimțământul autorilor.

Implicații internaționale și sensibilități juridice

În iulie, în timpul unei vizite informale la Londra, Trump a reluat atacurile la adresa lui Steele într-o conferință de presă, demonstrând că dosarul rămâne un punct sensibil pentru liderul american.

Orbis Business Intelligence a refuzat să comenteze în legătură cu eventuala redeschidere a conflictului juridic. Însă, potrivit mai multor surse, problema plății cheltuielilor de judecată ar putea reintra pe agenda legală imediat ce Donald Trump revine în Regatul Unit.

Vizita sa oficială, deși menită să întărească relațiile transatlantice, se profilează tot mai mult ca un potențial test diplomatic pentru autoritățile de la Londra — aflate în postura delicată de a găzdui un președinte american implicat într-un litigiu cu justiția britanică.

Ads