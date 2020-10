Senatorii Florina Presada si Vlad Alexandrescu au fost trecuti pe listele USR pentru alegerile parlamentare, dar pe locul neeligibile

Astfel, primul pe lista USR-PLUS va fi Stefan Palarie (PLUS), urmat de senatoarea Silvia-Monica Dinica (USR), canidata la primaria Sectorului 4 Simona Spataru (PLUS), senatorul Cristian Ghica (USR) si Anca Dragu (PLUS).La finalul listei, pe locurile neeligibile, se afla Florina Presada si Vlad Alexandrescu "Indiferent de rezultatul alegerilor interne din USRPLUS, vreau sa continuam impreuna sa iubim Romania cu ochii deschisi!", a scris Florina Presada pe pagina sa de Facebook , inainte de votul colegilor sai de partid.USR a castigat la alegerile parlamentare din 2016 doar patru locuri in Senatul Romaniei pe circumscriptia nr.42, Bucuresti.De asemenea, la Camera Deputatilor ordinea pe liste este urmatoarea: Claudiu Nasui (USR), Cristina Pruna (USR), Oana Toiu (PLUS), Cristian Seidler (USR) si Catalin Tenita (PLUS).