Senatorul USR Vlad Alexandrescu, a carui fata a fost gazata de jandarmi pe 10 august: "Exista interesul de a-i proteja pe vinovati. DIICOT ramane o institutie pesedizata"

Vlad Alexandrescu isi aminteste cum a trait evenimentele din 10 august 2018. "," declara parlamentarul la RFI. Senatorul USR deplange faptul ca "nu s-a identificat nici un vinovat, nici un decident din perioada aia, nici un sef de Jandarmerie nu a fost tras la raspundere pentru acele violente (...). A doua frustrare vine de la acel sentiment pe care il avem si il am si eu, de coniventa intre institutii (...).Eu nu inteleg si cred ca nu sunt singurul,Si am vazut ca domnul Orban si domnul Iohannis se declara absolut uimiti de clasarea dosarului 10 august (...). Dar nu tocmai domnul Iohannis si cu domnul Predoiu au numit-o in functie pe doamna Giorgiana Hosu?".