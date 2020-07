Vlad Alexandrescu: PSD si PNL au votat ca rectorii sa nu mai aiba dreptul la un numar fix de mandate

Amendamentul "elimina prevederea generala din Legea Educatiei prin care exercitarea functiei de rector intr-o Universitate este limitata la doua mandate complete", precizeaza acesta.Alexandrescu afirma ca "daca legea va fi adoptata de Senat, camera decizionala, rectorii nu vor mai fi limitati in mandatele lor. Vor putea candida la cate un nou mandat pentru tot restul carierei lor"."Alta porcarie marca Liviu Pop. Profitand de pretextul unei OUG (79/2020) care modifica Legea Educatiei Nationale privitoare la invatamantul militar, Tit-Liviu Brailoiu, un senator PSD din Comisia de Aparare care era co-raportoare impreuna cu Comisia de Invatamant la legea de adoptare a acestei ordonante, a depus un amendament care elimina prevederea generala din Legea Educatiei prin care exercitarea functiei de rector intr-o Universitate este limitata la doua mandate complete. Amendamentul a trecut in Comisia de Aparare cu 9 voturi pentru si un vot impotriva.Liviu Pop, care voise inca de la sedinta Comisiei de Invatamant sa depuna acest amendament dar nu gasise intelegerea unor membri ai comisiei, a profitat de "serviciul" colegului sau de partid si a cerut votul favorabil si in comisia de Invatamant, unde s-a reintors propunerea.Cu votul PSD (cu exceptia Ecaterinei Andronescu) si al PNL , in ciuda impotrivirii USR, propunerea a fost adoptata. Mentionez ca, venind abia la Senat, amendamentul nu a trecut prin votul Camerei Deputatilor, deci bicameralismul nu a fost respectat.Daca legea va fi adoptata de Senat, camera decizionala, rectorii nu vor mai fi limitati in mandatele lor. Vor putea candida la cate un nou mandat pentru tot restul carierei lor", a scris Senatorul USR pe pagina sa de Facebook In 2011, Legea educatiei Miclea-Funeriu a limitat la strict 2 numarul maxim de mandate pe care il putea avea o persoana in fruntea unei universitati. Remus Pricopie si Mihnea Costoiu au modificat insa in 2014 legea, pentru a le da posibilitatea rectorilor care se suspenda din mandatul de rector sa candideze si pentru un al treilea mandat. Daca amendamentul va fi votat, nu ar mai trebui nici macar sa se suspende, pentru a putea candida din nou.