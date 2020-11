Chiriches poate veni la nationala doar daca trece testul COVID - 19 in Italia

"Capitanul tricolorilor, Vlad Chiriches, a fost nominalizat de Mirel Radoi pe lista jucatorilor convocati pentru cele trei partide ale Romaniei din aceasta luna. Indisponibil in urma unei accidentari, Vlad nu a fost in lotul lui Sassuolo la partida disputata aseara in Serie A contra celor de la Udinese Dar situatia legata de sosirea lui in Romania este si mai complicata. Potrivit noilor norme interne din Italia implementate in contextul evolutiei pandemiei, Vlad ar putea sa paraseasca Italia doar daca testul COVID pe care il vor efectua marti, 10 noiembrie, este negativ pentru EL SI TOTI COECHIPIERII LUI! Ar ajunge astfel in cantonament , in cel mai fericit caz, abia incepand de miercuri, 11 noiembrie", se arata pe site-ul FRF.In cazul in care pe 10 noiembrie chiar si unul din jucatorii lui Sassuolo este pozitiv, Chiriches poate fi considerat din nou contact direct, iar toata echipa italiana intra iar intr-o perioada de carantina speciala de 10 zile. Asta pentru ca au existat cazuri pozitive in lotul lui Sassuolo, Chiriches este considerat contact direct, se afla in regim de izolare si i se permit doar antrenamentele si meciurile la echipa de club, fara posibilitatea de a parasi acel cadru si, implicit, Italia.