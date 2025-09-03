”Pensionat” de Gigi Becali, Vlad Chiricheș a reacționat. Unde a decis să plece

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 11:23
537 citiri
”Pensionat” de Gigi Becali, Vlad Chiricheș a reacționat. Unde a decis să plece
Vlad Chiricheș FOTO Facebook FCSB

Vlad Chiricheș, ajuns la 35 de ani, nu mai este în grațiile patronului Gigi Becali. Deși a avut evoluții apreciate anul trecut, fundașul central trecut pe la Tottenham și Napoli se apropie de finalul carierei sale.

Gigi Becali, patronul de la FCSB, a anunțat, la finalul remizei cu CFR Cluj, scor 2-2, că îi va propune lui Chiricheș să nu mai fie în lotul echipei, însă să ocupe o poziție în club.

„Chiricheș nu va mai juca. Aveam încredere în el și i-am prelungit contractul. I-am dat 240.000 de euro primă în două luni, iulie și august, îl respect sau nu? Dacă îți dau atât, te respect sau nu? Că aud voci, că e umilință. Care umilință? Dacă în două luni îți dau 240.000 de euro? Dar nu mai joci. De ce nu mai joci? Că-s nebun eu? Că avem o performanță de făcut.

Cred că din cauza vârstei nu mai poate. Am întrebat un medic și i-am spus: se poate așa ceva? Și mi-a zis că da, se poate. La o vârstă, când faci sport de performanță, poți să cazi dintr-un foc, pac pac, și gata. Corpul nu mai poate să răspundă. Asta e vârsta. Anul trecut a fost cel mai bun, a fost numărul 1”, a spus Becali.

Conform Fanatik.ro, Vlad Chiricheș a decis să meargă în vacanță în această perioadă de pauză competițională, în Grecia, în regiunea Halkidiki, alături de familie.

Vlad Chiricheș, ajuns la 35 de ani, nu mai este în grațiile patronului Gigi Becali. Deși a avut evoluții apreciate anul trecut, fundașul central trecut pe la Tottenham și Napoli se apropie...
#Vlad Chiriches, #FCSB, #Gigi Becali, #vacanta, #Grecia , #stiri FCSB
