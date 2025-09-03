”Pensionat” de Gigi Becali, Vlad Chiricheș a reacționat. Unde a decis să plece

Vlad Chiricheș, ajuns la 35 de ani, nu mai este în grațiile patronului Gigi Becali. Deși a avut evoluții apreciate anul trecut, fundașul central trecut pe la Tottenham și Napoli se apropie de finalul carierei sale.

Gigi Becali, patronul de la FCSB, a anunțat, la finalul remizei cu CFR Cluj, scor 2-2, că îi va propune lui Chiricheș să nu mai fie în lotul echipei, însă să ocupe o poziție în club.

„Chiricheș nu va mai juca. Aveam încredere în el și i-am prelungit contractul. I-am dat 240.000 de euro primă în două luni, iulie și august, îl respect sau nu? Dacă îți dau atât, te respect sau nu? Că aud voci, că e umilință. Care umilință? Dacă în două luni îți dau 240.000 de euro? Dar nu mai joci. De ce nu mai joci? Că-s nebun eu? Că avem o performanță de făcut.

Cred că din cauza vârstei nu mai poate. Am întrebat un medic și i-am spus: se poate așa ceva? Și mi-a zis că da, se poate. La o vârstă, când faci sport de performanță, poți să cazi dintr-un foc, pac pac, și gata. Corpul nu mai poate să răspundă. Asta e vârsta. Anul trecut a fost cel mai bun, a fost numărul 1”, a spus Becali.

Conform Fanatik.ro, Vlad Chiricheș a decis să meargă în vacanță în această perioadă de pauză competițională, în Grecia, în regiunea Halkidiki, alături de familie.

