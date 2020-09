Chiriches: "Sunt foarte fericit ca am revenit. Sunt bine fizic si sper sa ma bucur de aceste doua meciuri"

"Sunt foarte fericit ca am revenit. A fost o perioada destul de lunga. Sunt bine din punct de vedere fizic si sper sa ma bucur de aceste doua meciuri.Suntem doar patru jucatori care au jucat impotriva lor, sunt jucatori noi care au venit, speram sa facem un grup frumos care sa ne ajute sa castigam meciurile din aceasta competitie.Sunt complet cu capul limpede, nu ma gandesc la ce a fost inainte. Am venit la echipa nationala sa ajut cat pot eu de mult echipa nationala si sper sa reusesc acest lucru. Nu as vrea sa fac o comparatie intre Contra si Radoi. Mirel a venit cu o gandire pozitiva, incearca sa ne deas incredere. Sper sa-l ajutam sa inceapa cu dreptul aceasta campanie si sa castigam meciuri alaturi de el", a spus Chiriches.Dupa ce Denis Alibec a afirmat ca Mirel Radoi este cel mai bun selectioner cu care a lucrat, Chiriches a reactionat spunand ca spera ca la finalul campaniei sa se poata spune ca Radoi a ofst unul dintre cei mai buni."Ma bucur pentru Alibec ca si-a gasit un antrenor care ii place foarte mult, eu nu as vrea sa ma hazardez si sa spun despre cineva ca a fost antrenorul meu preferat. Am avut multi antrenori , fiecare ne-a ajutat sa avem anumite rezultate. Speram ca la finalul campaniei sa putem spune ca a fost unul dintre cei mai buni".Vlad Chiriches a declarat si ca primele doua meciuri din Liga Natiunilor sunt foarte importante. "Eu vad meciurile astea foarte importante. Am inceput o noua etapa cu Mirel Radoi antrenor si speram sa avem rezultate bune care sa ne ajute mental pentru barajul cu Islanda si speram si pentru finala barajului".Chiriches a mentionat ca a ajuns la un consens cu presedintele FRF cu privire la aspectele financiare pentru jucatorii nationalei si a adaugat ca nu se gandeste la retragerea din prima reprezentativa. Nationala Romaniei intalneste, vineri, de la ora 21.45, pe Arena Nationala, selectionata Irlandei de Nord, intr-un meci din prima etapa a grupelor Ligii Natiunilor. La 7 septembrie, tricolorii vor intalni Austria, tot de la ora 21.45, la Klagenfurt. Ambele jocuri vor fi transmise in direct la PRO TV si Radio Romania Actualitati.