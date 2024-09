Gica Popescu loveste in Chiriches

Gica Popescu lanseaza un atac surprinzator la adresa lui Vlad Chiriches.

Dupa ce Victor Piturca i-a inmanat banderola de capitan al nationalei lui Chiriches, Gica Popescu acuza ca acesta nu merita aceasta onoare.

"Nu a aratat ca un lider pana acum. Ce inteleg eu prin lider - un jucator care sa traga echipa dupa el, sa preia haturile atunci cand formatia este in dificultate. Or, la el nu am vazut asta pana acum, poate in viitor va fi diferita situatia. Deocamdata, se remarca prin aceste iesiri din aparare cu mingea la picior, insa fazele astea sunt ca un bonus, treaba lui principala e alta", a declarat Gica Popescu pentru editia tiparita a cotidianului Adevarul.

Victor Piturca i-a luat banderola lui Razvan Rat, astfel ca noul capitan este Vlad Chiriches.

Fundasul lui West Ham United s-a declarat nemultumit de aceasta situatie, mai ales ca primise banderola in urma cu cateva luni.

C.S.

