Presa engleza, reactii acide la adresa lui Vlad Chiriches (Video)

Chiar daca Tottenham nu a primit gol cu el pe teren, iar fanii londonezilor l-au declarat jucatorul meciului, Vlad Chiriches a primit numeroase critici din partea presei britanice.

Fostul stelist a primit nota 6 din partea jurnalistilor de la Tottenham Journal (doar Lamela a primit mai putin). Acestia sustin ca romanul a avut o evolutie ezitanta.

"A avut emotii la inceputul meciului si a fost la un pas sa gafeze decisiv la marginea careului in startul meciului, dar a reusit sa se redreseze si sa elibereze zona. Apoi a fost batut la un balon lung, insa a facut un tackling bun si s-a redresat din nou. Chiriches pare cam dezordonat in acest moment, dar Tottenham nu a primit niciun gol cu el pe teren", a scris sursa citata.

"Chiriches a avut mai multe momente de nesiguranta", au remarcat si jurnalistii de la Express.

Pe de alta parte, jurnalistii de la Eurosport i-au dat lui Chiriches nota 6 (a doua cea mai mica de pe teren) si l-au considerat pe Moussa Dembele jucatorul meciului.

Aceeasi nota a primit-o si din partea celor de la The Sport Review, care au remarcat ca "Vlad a fost foarte ezitant in startul meciului, dar apoi a crescut in acelasi timp cu echipa".

Chiriches a fost jucatorul cu cele mai precise executii de pe teren, avand un procentaj de 94% al paselor.

In plus, fostul stelist a reusit trei driblinguri, al doilea jucator de pe teren la acest capitol, dupa Dembele (5).

Totodata, Chiriches a facut trei deposedari prin alunecare, cele mai multe de pe teren.

Vlad Chiriches a fost titular in defensiva lui Tottenham Hotspur, in victoria pe care londonezii au obtinut-o in deplasare la Anzhi, scor 2-0, in grupa E a Europa League.

