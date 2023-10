Prima veste proasta pentru Chiriches dupa debutul la Tottenham

La scurt timp dupa debutul in tricoul lui Tottenham, Vlad Chiriches a primit deja o veste proasta din partea managerului portughez Andre Villas-Boas.

Desi a avut o evolutie acceptabila in meciul cu Aston Villa, Chiriches va fi trecut pe banca de rezerve la urmatorul meci al lui Tottenham, scrie presa britanica.

In confruntarea cu Chelsea de sambata, Villas-Boas va miza pe un cuplu de fundasi centrali format din Dowson si Vertonghen, pe care portughezul il considera mai omogen.

Britanicii sustin ca Vlad Chiriches va reveni in echipa de start in meciul de pe 3 octombrie din deplasare de la Anzhi, in grupele Europa League.

Chiriches a debutat la Tottenham - Iata cum a evoluat romanul

Vlad Chiriches a debutat ca titular la Tottenham Hotspur in confruntarea pe care gruparea de pe White Hart Lane a castigat-o cu 4-0 pe terenul lui Aston Villa, in turul patru al Cupei Ligii Angliei

In ultimele zece minute de joc, Chiriches a fost mutat in banda dreapta a defensivei.

Tottenham a avansat in Cupa Ligii Angliei dupa ce a castigat cu 4-0, prin golurile lui Defoe (2), Paulinho si Chadli.

C.S.

