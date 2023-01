Chiriches, pedepsit de antrenorul lui Tottenham

Vlad Chiriches a fost lasat in afara lotului lui Tottenham pentru meciul cu Southampton.

Decizia luata de tehnicianul Mauricio Pochettino vine ca o pedeapsa pentru fundasul roman, dupa evolutia foarta slaba din meciul de joi cu Besiktas, din Europa League.

Atunci, Chiriches a facut mai multe greseli mari, printre care si provocarea unui penalti in ultimul minut.

Titulari in centrul defensivei la Tottenham in meciul cu Southampton au fost Kaboul si Vertonghen, in timp ce Fazio si Dier au fost rezerve.

Spurs s-a impus cu 1-0 dupa un gol marcat de Eriksen in minutul 40.

I.G.

