Vlad Cosma a susținut luni, 3 aprilie, în dosarul în care l-a acuzat pe Mircea Negulescu de represiune nedreaptă, că vreme de 10 ani fostul procuror i-a „distrus viața” și „cariera politică, dar s-a blocat când judecătorul l-a întrebat direct ce vătămare a suferit mai exact.

Apelul lui Vlad Cosma împotriva soluției de achitare a fostului procuror Mircea Negulescu se va judeca pe data de 8 mai, când singurul dosar instrumentat de Adina Florea de la Secția Specială va trece sau va pica testul Compeltului de 5 judecători de la Curtea Supremă.

Dovadă că Vlad Cosma a venit în fața Înaltei Curți cu „lecția învățată de acasă” constă în faptul că acesta a fost surprins la ieșire cu două bibliorafturi în brațe, unul albastru intitulat „Anexă memoriu” și altul roșu, pe care scria „Memoriu Tribunal + Apel Plo (iești)”.

Completul de 5 judecători de la Înalta Curte l-a întrebat direct pe Vlad Cosma care consideră că este prejudiciul pe care i l-a cauzat fostul procuror Mircea Negulescu, moment în care fostul deputat PSD a început să se fâstâcească. În plus, fostul deputat PSD a avut și probleme cu exprimarea corectă, dar judecătorii l-au ghidat pe drumul cel bun.

Ads

Pentru cine nu îl cunoaște, Vlad Cosma este fiul lui Mircea Cosma, fostul baron PSD de Prahova, Mircea Cosma. Atât Vlad, cât și sora lui, Andreea Cosma, au ajuns deputați în Parlamentul României. Cei doi au relații apropiate cu oameni de afaceri din Prahova, simpatii păstrate de pe vremea când tatăl lor conducea județul. Unul dintre apropiații familiei Cosma este fugarul Sebastian Ghiță.

Cosma Jr. și sora lui, Andreea, au avut mai multe dosare penale pe rol, despre care au susținut că au fost „inventate” de procurorul Mircea Negulescu, unul dintre ele fiind cel legat de sponsorizările ilegale prin care Vlad și-a finanțat campania electorală pentru a ajunge în Parlament.

Vlad Cosma, Petrică Uşurelu şi Răzvan Alexe au fost trimişi în judecată în iunie 2017 de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti într-un dosar privind finanțarea ilegală a campaniei electorale pentru alegerile locale din 2012.

Ads

„La începutul anului 2012, în perioada premergătoare alegerilor locale ce urmau să aibă loc în vara anului 2012, inculpatul Cosma Vlad Alexandru, la acea dată preşedinte al Organizaţiei de Tineret a PSD Prahova, l-a determinat pe inculpatul Uşurelu Petrică Lucian, administrator al SC Allinso Business Park SRL, în scopul disimulării sponsorizării ilegale a campaniei electorale, să înregistreze în contabilitatea societăţii factura fictivă nr. 243/10.03.2012 emisă de SC Alex Design SRL, în valoare totală de 1.086.240 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului consolidat al statului în valoare de 210.240 lei, reprezentând TVA. Factura fiscală menţionată, împreună cu alte documente justificative, au fost puse la dispoziţia inculpatului Uşurelu Petrică Lucian de către inculpatul Alexe Răzvan”, preciza Parchetul într-un comunicat transmis la acel moment, citat de Agerpres.

Conform documentului, Petrică Uşurelu, cunoscând că banii provin din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, a dispus, în datele de 10.04.2012 şi 11.04.2012, efectuarea plăţii în conturile societăţii comerciale de tip fantomă Alex Design SRL, a sumei de 1.086.240 lei.

Ads

Ulterior, pe 14 august 2020, Tribunalul Prahova a decis achitarea fostului deputat Vlad Cosma pentru sponsorizarea ilegală a campaniei la localele din 2012. Instanța de fond a decis că Vlad Cosma nu este vinovat de săvârşirea infracţiunilor de instigare la evaziune fiscală şi instigare la spălare a banilor în formă continuată.

Pe lângă fostul deputat, judecătorul a mai dispus achitarea oamenilor de afaceri Petrică Uşurelu, pentru evaziune fiscală, delapidare în formă continuată şi spălare a banilor în formă continuată, şi Răzvan Alexe, pentru complicitate la evaziune fiscală şi complicitate la spălare a banilor în formă continuată.

În plus, Tribunalul Prahova a lăsat nesoluţionată acţiunea civilă exercitată în cauză de Statul român prin ANAF, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti, şi a luat act că persoana vătămată SC Allianso Business Park SRL nu s-a constituit parte civilă în cauză.

Cum s-a fâstâcit Vlad Cosma în fața Înaltei Curți

Ads

Despre toate aceste lucruri, precum și despre ancheta condusă de Mircea Negulescu, Vlad Cosma a vorbit luni, 3 aprilie, în calitate de parte vătămată.

Judecător: Ați avut o înțelegere cu Ușurelu Petrică?

Vlad Cosma: Singura înțelegere a fost că în mai 2012 m-am prezentat la sediul Alianso Business Park la Ușurelu Petrucă, în biroul căruia era și partenerul lui belgian, pe care i-am rugat să îmi dea o hală în care să depozitez materiale electorale. Nu am plătit în schimbul acestui serviciu pentru că aveam o relație de prietenie cu Ușurelu Petrică. Referitor la presupusă fapta de evaziune fiscală de care am fost acuzat și achitat, în legătură cu acea factură plătită de Ușurelu, am făcut dovada că nici nu mă aflăm în țară la momentul emiterii ei.

Judecător: I-ați cerut lui Ușurelu Petrică să vă finanțeze campania electorală?

Vlad Cosma: Niciodată nu i-am cerut lui Ușurelu Petrică să finanțeze campania prin plata către Alex Design (n.r. – firma lui Răzvan Alexe) a acelei facturi. Cunosc faptul că Ușurelu Petrică a fost determinat, amenințat, șantajat cu arestarea surorii sale, că i s-a rupt declarația… Cuosc acest lucru din anchete, din Tribunal, o parte de la domnul Negulescu. Sunt aspecte care mi-au măcinat mie viața în toți acești ani. O parte mi le-a spus Negulescu. Inculpatul timp de 2 ani a râs, se lăuda, povestea cum a desfășurat aceste anchete. Că... bere „Noroc”, că...pui „Campion”. Toate lucrurile astea sunt inventate de el în dosarul de evaziune fiscală. A recunoscut în față mea că acuzațiile că erau inventate. Era .... mi-e și rușine să folosesc cuvintele lui: era de o formă „caterincoasă”! Aceste discuții le-am și înregistrat. Ușurelu Petrică nu mi-a spus personal vreodată că a fost presat să facă denunțuri împotriva mea, am aflat din dosar.

Ads

Judecător: Despre Alexe Răzvan?

Vlad Cosma: Nu am avut niciodată o relație de prietenie cu Alexe Răzvan.

Mi-a spus cum a fost și el amenințat, pe perioada arestului preventiv din celălalt dosar, în sensul că a fost presat să formuleze denunțuri împotriva mea, a tatălui meu și împotriva surorii mele. Mi-a spus că a fost chemat din arest la domiciliu împreună cu Stroe Cecilia la audieri. Acolo, audiați simultan, contrar legii, au primit identitate protejată. Mi-a spus că a făcut mai multe declarații neconforme cu adevărul. Răzvan Alexe a fost amenințat de inculpatul Negulescu cu libertatea și că îi poate aduce învinuiri noi în dosare noi sau că, dimpotrivă, îi poate ușura răspunderea penală. Aceeași situate am aflat-o și de la Stroe Cecilia.

Judecător: Mai știți și de alte cazuri în afară de Stroe și Alexe?

Vlad Cosma: Nu. Negulescu a mai spus despre modalitatea în care s-a folosit de relația de prietenie cu Luca Ovidiu pentru a obține declarații împotriva mea.

Judecător: Pentru că sunteți parte vătămată în acest dosar. În ce a constat vătămarea dvs.?

Vlad Cosma: Consider că, în ceea ce mă privește, toată acesta anchetă a fost cu rea-credință, am fost introdus în dosare prin aceste denunțuri...

Judecător: Cum?

Vlad Cosma: Timp de 10 ani mi-a afectat viața! Am a dovezi medicale, psihice, am fost catalogați că suntem niște penali. În sufletul meu știam că nu sunt vinovat.

Judecător: Mai exact, cum?

Vlad Cosma: Consider că vătămarea adusă de Negulescu constă în faptul că 10 ani mi-a distrus viața, mi s-a pus eticheta de penal, a trebuit să le explic părinților mei că nu am făcut aceste lucruri.

Judecător: Puteți preciza în ce constă vătămarea?

Vlad Cosma: Dacă martorii nu aveau curaj, eu poate azi nu eram aici, în fața dvs., ci privat de libertate. Nicio proba de la up nu a fost înregistrată și în favoarea mea, în sensul că persoane care ni voiau să mă incrinineaza nu au fost audiați. Datorită acestor anchete am fost înlăturat…

Judecător: Din cauza, dar mă rog…

Vlad Cosma (insistă): Datorită faptului că Negulescu mi-a atribut calitatea de inculpat în 2016 nu am mai putut candida. Era o incompatibilitate prevăzută de statutul partidului față de persoanele cercetate penal.

Avocat (îl ajută): A fost și prejudiciu material?

Vlad Cosma: Da, dar nu îl pot cuantifica. În perioada respectivă nimeni nu voia să vorbească cu mine, să mă angajeze sau să aibă legătură cu mine. În 2017 am asistat în biroul lui Negulescu la o discuție între acesta și Alexe Răzvan în care îi cerea lui Alexe să facă un denunț prin care să arate că suma pe care anterior a susținut că a folosit-o pentru finanțarea campaniei mele și care provenea de la Alianso Business Park, de această dată i-ar fi dat-o lui Sebastian Ghiță.

Judecător: Despre relația lui cu Negulescu Mircea?

Vlad Cosma: Începând cu anul 2013, domnul Negulescu a demarat mai multe anchete împotriva mea și a familiei mele. Inițial în 2014 l-am reclamat la procurorul ierarhic superior, apoi la ministrul Justiției, Robert Cazanciuc. Nu s-a întâmplat nimic. Sora mea a pierdut o sarcina din cauza acestor anchete.

Judecător: Dar ce relație ați avut cu el?

Vlad Cosma: Am avut o relație de supus în față unui călău, dacă pot să zic așa!

Când am văzut că reclamațiile mele nu au niciun rezultat, că primul ministru a ajuns să fie anchetat de Negulescu, nu am avut altă opțiune – din 2015 până când a fost exclus din magistratură – a decât să fac ceea ce acesta mi-a impus acesta.

Mircea Negulescu: Dacă recunoaște dialogul în care îmi cerea să îi transmit procurorului Ceort că se oferă să vină la el, să spună adevărul.

Vlad Cosma: Nu recunosc, am și eu o înregistrarea din care rezultă contrariul.

Mircea Negulescu: Dacă eu am fost procurorul în fața căruia a făcut denunț împotriva procurorului Ceort.

Vlad Cosma: Eu m-am dus la DNA să fac un denunt. Era seara. Acolo mă aștepta procurorul Negulescu. I-am relatat că mi s-a cerut o sumă de bani. A doua zi am fost chemat și am fost audiat de doamna Burcică. Nu recunosc că aș fi afirmat că sș fi dispus să îi dau procurorului Ceort 20.000 de euro.

Mircea Negulescu: De unde cunoaștea la data de 21 decembrie 2016 valoarea facturii înregistrarata fictive, cea de 1 milion de lei, că eu nu i-am spus valoarea acesteia?

Vlad Cosma: O cunoașteam pentri că din 2015 eu aveam calitatea de suspect în dosarul lui Ceort.

Negulescu: Să precizeze care a fost motivul pentru care din 2018 a participat la emisiuni tv, la Antena 3. A vrut să pună presiune pe judecători și să obțină condamnarea mea?

Judecător: Se respinge întrebarea, nu are legatură cu cauza.

Achitarea lui Mircea Negulescu, poreclit de infractori „Portocală”

Porecla „Portocală” i-a fost pusă lui Mircea Negulescu chiar de către membrii „Clanului Cosma” pe care îi ancheta. Apelativul a avut „lipici” în mass media odată cu înregistrările prezentate de Vlad și Andreea Cosma.

La proces însă, a reieșit că fostul procuror Negulescu nu audia inculpaţii cu „cătușele și pistolul pe masă”, nici nu „inventa” denunțuri pe care aceștia să le scrie „la dictare”, ci invers.

Înalta Curte a reținut în motivarea achitării lui Mircea Negulescu că Vlad Cosma și gașca lui din Ploiești „au construit un scenariu mincinos prin ticluire de probe”, pe care procuroarea Adina Florea de la Secția Specială le-a folosit împotriva fostului magistrat pentru a-l acuza de cercetare abuzivă.

Reamintim că în perioada 2017-2019, atunci când ministrul Justiției era Tudorel Toader iar majoritatea politicienilor susțineau Secția Specială, în presă a „bubuit” scandalul abuzurilor grotești ale procurorului Portocală, trimis în judecată de Adina Florea, care spera că va ajunge la DNA, în locul Laurei Codruța Kovesi.

Aceasta din urmă fusese propusă spre destituire de ministrul Tudorel Toader, care i-a și făcut un „rechizitoriu”, structurat pe 40 de puncte, care prezentau „acte și fapte” abuzive pe care Kovesi le-ar fi comis în întreaga perioadă în care s-a aflat în fruntea DNA. O parte din ele se refereau și la susținerea publică pe care acesta a avut-o față de Mircea Negulescu – „de la unitatea de elită DNA-Ploiești”.

După ce președintele Klaus Iohannis a destituit-o pe Laura Codruța Kovesi, a urmat un întreg scandal de „dezvăluiri” din dosarele lui „Portocală” – cum îl numeau inculpaţii și apropiații lor.

Sebastian Ghiță (fugar în Serbia), Vlad Cosma sora lui, deputata PSD Andreea Cosma, au apărut în mass-media și s-au întrecut în a da detalii cu privire la felul în care Mircea Negulescu fie în presa pe ei să declare ce voia el, fie îi „strângea cu ușa” pe alții să declare împotriva lor.

Într-un final, Inspecția Judiciară condusă de Lucian Netejoru a propus, iar CSM a admis excluderea din magistratură a lui Mircea Negulescu, decizie confirmată ulterior de Înalta Curte.

Trimis în judecată de SIIJ pentru cercetare abuzivă împotriva lui Vlad Cosma, Mircea Negulescu a fost achitat pe fond de aceeași instanță care, în urmă cu câțiva ani, l-a dat afară din profesie.

Cum s-a ales praful de unicul rechizitoriu al Secției Speciale

Ziare.com a intrat în posesia amplei motivări a deciziei de achitare a fostului procuror Mircea Negulescu, pronunțată de Înalta Curte pe fond, în data de 31 octombrie 2022.

Judecătoarele Lucia Rog (președinte), Lavinia Valeria Lefterache și Ioana Alina Ilie au demontat punct cu punct, pe parcursul a 192 de pagini, întregul rechizitoriu al procuroarei Adina Florea de la Secția de Investigarea a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ).

„Înalta Curte constată, așadar, că analiza coroborată a materialului probator administrat conduce la concluzia certă că nu procurorul Negulescu Mircea este cel care a construit un scenariu mincinos prin ticluirea de probe, ci acest lucru s-a realizat de către partea civilă şi o parte din martorii din prezenta cauză, în scopul evident de a-şi susţine apărările din alte dosare penale, însă, prin gravitatea afirmaţiilor şi caracterul organizat demonstrat în cauză, declaraţiile acestora depăşesc cu mult cadrul permis de dispoziţiile legale”, se arată în motivare.

Mai mult, judecătoarele de la ICCJ au ajuns la concluzia că Adina Florea a procedat în administrarea probatoriului împotriva lui Mircea Negulescu în aceeași manieră pe care i-o reținea acestuia din urmă ca fiind abuzivă: prin probe ticluite și declarații trunchiate.

„După ce a realizat că procurorii anchetatori nu acordau declaraţiei dată în calitate de martor ameninţat nicio relevanţă juridică care să îi fie favorabilă, în contextul suspendării din magistratură a procurorului Negulescu Mircea şi al mediatizării unor discuţii telefonice purtate de acesta cu soţia unui inculpat, Alexe Răzvan a preluat apărarea inculpatului Cosma Vlad Alexandru. (…) Înalta Curte constată că susţinerile celor doi martori, Alexe Răzvan şi Stroe Cecilia Cristina, referitoare la exercitarea de către procurorul Negulescu Mircea de presiuni şi ameninţări în scopul de a da declaraţie mincinoase nu corespund adevărului. Deşi, astfel cum se va arăta, înregistrarea dovedea extrem de clar faptul că declaraţiile martorului Alexe Răzvan nu corespund realităţii, procurorul (n.r. – Adina Florea) a prezentat în rechizitoriu doar anumite fragmente, scoase din context, pe care le-a folosit în susţinerea acuzaţiei”, notează judecătorii în motivare.

Răzvan Alexe l-a „turnat” de bunăvoie pe Vlad Cosma

Potrivit documentului citat, întregul dialog, de aproximativ 2 ore şi 30 de minute, relevă faptul că asupra lui Alexe Răzvan nu au fost făcute nici un fel de presiuni, ameninţări, nu a fost îndemnat să dea declaraţii necorespunzătoare adevărului, ci, dimpotrivă, procurorul îi spune:

că vrea să afle adevărul pentru ca fiecare să răspundă civil şi penal proporţional cu ceea ce a făcut;

că bănuiește că nu este el beneficiarul final deşi toţi ceilalţi inculpaţi îl incriminează („toată lumea vine pe tine”, „te arată pe tine ca să se scoată ei”) şi nu se merită să îşi asume întreaga responsabilitate a faptelor pentru că riscă o pedeapsă maximă pentru spălarea unei sume de 199 milioane de lei, iar cei care i-au promis că va exista o lege de amnistie şi grațiere îl mint;

că ceea ce îl interesează este recuperarea prejudiciului adus statului, iar fiecare să răspundă potrivit faptelor comise;

că în acest fel poate beneficia de reducerea cu jumătate a limitelor de pedeapsă şi cu o treime în urma recunoaşterii vinovăţiei, putând ajunge chiar la aplicarea unei pedepse neprivative de libertate, şi

că, dacă nu vrea să spună nimic, îi va respecta dreptul la tăcere.

„Înalta Curte reţine, aşadar, că martorul Alexe Răzvan este cel care a susţinut că are date referitoare la familia Cosma, acesta fiind chiar motivul pentru care a solicitat acordarea protecţiei, „aruncându-i din tolbă” (în exprimarea martorului) informaţii privind:

implicarea fiului lui Mircea Cosma (n.r. - Vlad Cosma) în pretinderea unui comision de 10% din lucrările câștigate la licitaţie publică,

despre faptul că familia Cosma este în legătură cu unele dintre societăţile inculpate în dosar câştigând bani din acestea, despre un împrumut de 250.000 euro pe care l-a luat pe notariatul Andreei Cosma şi l-a achitat, dar „ei au plătit mai departe creditul la ...înţelegeţi? A preluat altcineva creditul respectiv”,

despre faptul că avocata care îl apără la D.N.A. „este pusă avocata mea că vrea lumea să fie avocata mea” şi că este un mesager al lui Vlad Cosma, pentru că acestuia „îi este cel mai frică”.

„Interesul în colaborarea cu procurorul şi denunţarea faptelor cunoscute îi aparţinea în exclusivitate inculpatului Alexe Răzvan, în condițiile în care existau formulate denunţuri împotriva sa, iar circumstanţele cauzei conduceau la acel moment la concluzia că el este cel care ar fi spălat întreaga sumă de aproximativ 47 milioane de euro. De asemenea, acesta susţinea că afirmațiile din denunţurile formulate împotriva sa nu sunt reale, că nu el a fost administratorul de fapt al tuturor societăţilor comerciale. Toate declaraţiile lui Alexe Răzvan referitoare la teroarea, presiunile la care a fost supus de procurorul Negulescu în perioada în care a fost arestat preventiv pentru a formula denunţuri sunt nereale, scopul său vădit fiind acela de a se sustrage răspunderii penale în dosarele în care era judecat şi în care a folosit aceeaşi strategie de apărare”, scriu judecătorii în motivare.

Minciunile „Clanului Cosma”, garantate de procuroarea Adina Florea

În paranteză fie spus, procuroarea Adina Florea, care în trecut a lucrat la SIIJ și, mai nou, la Inspecția Judiciară, și-a depus cererea de pensionare la CSM, pe care consiliul i-a și admis-o pe 1 noiembrie.

Astfel, procuroarea care l-a trimis în judecată pe Mircea Negulescu (singurul dosar „de calibru” de la SIIJ în întreaga perioadă în care a existat) va ieși la pensie din 21 decembrie. E drept că procuroarea Adina Florea a anchatat-o și pe Laura Codruța Kovesi, căreia spera să îi ia fotoliul de procuror-șef al DNA – susținută fiind de fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader – dar nici ancheta nu s-a materializat într-un rechizitoriu, nici ambițiile viitoarei pensionare speciale.

Rezultă din documentul ICCJ că întreg scandalul cu înregistrările prezentate de Vlad Cosma și familia sau apropiații lui – Andreea Cosma, Sebastian Ghiță, Răzvan Alexe sau Petrică Ușurelu – este, de fapt, un elaborat eșafodaj de minciuni sau jumătăți de adevăr pe care aceștia din urmă le-au rostogolit în mass-media cu scopul de a scăpa de dosarele penale de evaziune fiscală și spălare de bani.

Problema este că tot ce au declarat acești inculpați în fața procurorului Negulescu a fost luat la „bani mărunți” de alți procurori după excluderea lui „Portocală” din magistratură și, într-un final, a rezultat exact unde au mințit și unde au spus adevărul.

„Susţinerile martorilor Alexe Răzvan şi Stroe Cecilia Cristina în sensul că ceea ce au declarat le-a fost sugerat de procuror, care le-a citit un denunţ, sunt în mod evident neadevărate, după cum nereale sunt şi afirmațiile părţii civile Cosma Vlad Alexandru care a fost primul care a prezentat, în declaraţia din 12 aprilie 2017, dar şi ulterior pe parcursul procesului, această variantă a situaţiei de fapt. Toate aceste împrejurări, alături de cele anterior reţinute, demonstrează dincolo de orice îndoială, faptul că asupra martorilor Alexe Răzvan şi Stroe Cecilia Cristina nu au fost exercitate presiuni, că declaraţiile din prezenta cauză nu reflectă adevărul, cei doi martori fiind cei care au pus la dispoziţia procurorului, în mod liber, informaţiile consemnate în cuprinsul declaraţiilor date sub identitate protejată Ciobanu Răzvan şi Olteanu Marius şi, nicidecum, invers. De altfel, anterior acestor audieri, procurorul nu avea nici un fel de date referitoare la circumstanţele în care s-a încheiat contractul între S.C. Aliansso Busines Park S.R.L. şi S.C. Alex Design S.R.L. şi nici despre utilizarea depozitelor S.C. Aliansso Busines Park S.R.L. Aceste declaraţii prezintă informaţii pe care cei doi martori le cunoşteau şi, astfel cum se va arăta pe parcursul prezentei hotărâri, ele reprezentau adevărul, coroborându-se şi cu celelalte probe administrate în cauză”, se arată în document.

Înregistrările lui Vlad Cosma: Cine l-a „turnat”, de fapt, pe Sebi Ghiță

Vlad Cosma a susținut tot timpul în declarațiile lui publice că a fost constrâns de Mircea Negulescu să facă declarații neadevărate, să-l toarne pe prietenul lui, Sebastian Ghiță ori pe alți politicieni. În acest scop, Vlad Cosma a prezentat în mass-media (inițial la postul Romania Tv al cărui patron este Sebastian Ghiță, apoi și la alte publicații din mediul online) înregistrări făcute de el în biroul „procurorului Portocală”.

Iată ce a constatat judecătorii după ce le-au audiat:

„Pornirea înregistrării şi oprirea sa la scurt timp sunt momente de natură a atrage atenţia asupra acestor acţiuni, fiind de neînţeles de ce partea nu înregistra toată discuţia cu procurorul Negulescu (spre exemplu cu telefonul în buzunar), de care oricum era interesată, dat fiind că, potrivit acesteia, urmărea să dovedească nelegalităţile pe care le comitea procurorul. Ipoteza cea mai verosimilă este aceea că înregistrările efectuate au, în realitate, o durată mult mai lungă, însă nu există un interes de a fi prezentate integral în faţa instanţei.

Deşi discuția din 19 decembrie 2016 viza chiar dosarul în care era inculpat, se constată că partea civilă (n.r. – Vlad Cosma) în nici un moment nu îi reproşează inculpatului Negulescu Mircea împrejurările de fapt invocate în prezenta cauză. Într-un context în care Cosma Vlad Alexandru îi prezenta procurorului Negulescu informaţii despre Ghiță Sebastian, îi cere acestuia să îl ajute, să îi dea un telefon lui Ceort, că „vine un băiat bun care ajută la aflarea adevărului” cu motivarea că şi el „vine ca o furnicuţă” şi o să aibă nevoie de el.

Prin concluziile scrise depuse la dosar, partea civilă Cosma Vlad Alexandru a susţinut că era prezent la momentul formulării acestui denunţ de Alexe Răzvan, şi, pentru că procurorul Negulescu se afla într-o stare avansată de ebrietate şi „cânta la chitară cu picioarele pe birou”, a reuşit să fotografieze varianta denunţului tehnoredactat, inserând în cadrul concluziilor scrise fotografii reprezentând paragrafe din acesta.

Ceea ce se observă cu ochiul liber este că aceste fotografii sunt extrase din două file A4 care prezintă urme de împăturire, exact aceleaşi urme care există şi pe fotocopia denunţului depus de apărătorul său la dosar în cursul cercetării judecătoreşti şi despre care s-a susţinut că a fost primit de la Alexe Răzvan.

În mod evident, dacă aceste fotografii ar fi fost efectuate în condiţiile menţionate de către partea civilă, adică în biroul procurorului Negulescu, înscrisul nu avea de ce să prezinte urmele de împăturire. În realitate, fotografiile reprezintă chiar înscrisul depus în instanţă, urmele constatate suprapunându-se exact peste aceleaşi litere, iar susţinerile părţii civile nu corespund realităţii şi se înscriu în aceeaşi strategie pe care a folosit-o în mod constant în prezenta cauză.

Audierile făcute de Negulescu „cu pistolul și cătușele pe masă”

O altă acuzație reținută în sarcina fostului procuror Mircea Negulescu este că acesta audia martorii „cu pistolul și cătușele pe masă” – detaliu care a șocat opinia publică la vremea când a fost devoalat.

Iată analiza magistraților de la ICCJ:

„Referitor la celelalte susţineri ale martorului Uşurelu Petrică privind ameninţările făcute de procuror pe parcursul discuţiei „cu pistolul şi cătuşele”, şi care au fost reţinute de rechizitoriu ca element de presiune asupra acestuia, Înalta Curte constată că acestea au oscilat în timp:

de la afirmaţia că acestea erau pe masă „mă ameninţa că dacă vrea mă arestează, discuţia purtându-se cu cătuşele şi cu pistolul pe masă (vol. III, filele 272-278 d.u.p.),

la susţinerea că, atunci când a scris denunţul, procurorul ținea pistolul în mâna stângă şi cătușele în mâna dreaptă, „procurorul Negulescu Mircea a invitat-o afară pe doamna Buliga, a pus cătuşele pe masă iar în mâna stângă era cu pistolul şi în dreapta cu cătuşele şi mi-a spus, bătând cu ele în masă, că asta mă aşteaptă” (declaraţie din 1 noiembrie 2021 filele 97-100, vol. II dosar fond),

pentru ca în final, acestasă se afle într-un sertar, de unde procurorul a scos doar cătuşele, nu şi pistolul: „doamna avocat a fost invitată afară cel puţin de două sau de trei ori. Pistolul şi cătuşele erau în sertar şi mi-au fost arătate de către procuror într-un moment în care doamna avocat nu era în biroul acestuia. Acesta a scos cătuşele din sertar şi le-a lovit de birou, arătându-mi ce mă aşteaptă. Pistolul l-am văzut în sertar, în momentul la care a deschis sertarul pentru a scoate cătuşele. Întrucât stăteam la o măsuţă de cafea oarecum lateral faţă de biroul procurorului am putut observa că în sertar se află şi pistolul. Vreau să arăt că Negulescu Mircea nu a scos niciodată pistolul din sertar şi nici nu m-a ameninţat cu pistolul” (declarația din 12 iulie 2022, filele 80-82, vol. V dosar fond).

În mod evident, o asemenea poziţie procesuală nu poate fi considerată ca reflectând adevărul şi nu poate fi reţinută, cu atât mai mult cu cât nici nu a fost confirmată de martora Buliga Georgeta”, notează magistrații.

Judecătorii recunosc că limbajul lui Mircea Negulescu a fost nepotrivit pentru un magistrat, dar dincolo de asta au constatat că Petrică Ușurelu a dat declarațiile fără a fi fost supus vreunei presiuni din partea procurorului.

„Fără a considera că modul de comportament şi acţiune al procurorului Negulescu era unul conform dispoziţiilor codului de procedură penală (nu îi comunicase calitatea de suspect lui Uşurelu Petrică) şi a normelor care reglementează răspunderea disciplinară/deontologică (limbajul său „colorat” rezultând chiar din discuţia cu Alexe Răzvan din decembrie 2013), Înalta Curte apreciază că acesta este mult amplificat de martorul Uşurelu Petrică pentru a oferi o credibilitate cât mai mare variantei susţinute, aceea a declarării sub presiunea procurorului a unor împrejurări de fapt nereale. Or, în cauză, situaţia de fapt prezentată în denunț şi susţinută ulterior, în mod liber, în faţa unor organe judiciare diferite este confirmată de probatoriul administrat”, reține instanța.