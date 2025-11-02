Pilotul român care concurează pe o mașină mai ”bătrână” decât el: ”E o doamnă mai experimentată, o roșcată”

Vlad Dorobanțu are 32 de ani și e pilot în Campionatul Național de Vehicule Istorice. El se dă pe circuit cu Brenda, un Ford vechi din 1980, asta după ce înainte a concurat cu o Dacia 1300. Și în viața de zi cu zi tânărul conduce un BMW din 2003, iar în garaj mai are unul din 1975.

La 32 de ani, Vlad Dorobanțu își împarte timpul între jobul său din domeniul auditului financiar și competițiile de vehicule istorice, acolo unde nu doar concurează, ci este și unul dintre organizatori. De când se știe el iubește mașinile.

„Ca la orice băiat, pasiunea pentru mașini a început de mic, dar în particular pentru mașini istorice, cam din 2017-2018, de când am descoperit Retromobil Club România, comunitatea, clubul și toți oamenii pasionați. Treptat, treptat m-am îndreptat către vehicule istorice de competiție”, povestește acesta.

De 10 ani, Vlad concurează în Campionatul Național de Vehicule Istorice și dezvăluie cu ce mașină a început aventura sa.

”Am început cu o Dacia, cum cred că este și frumos, cu o Dacia Sport la regularitate și ulterior, în timpul pandemiei, am lucrat alături de câțiva prieteni la o Dacia 1300 de competiție, cu care am concurat 3 ani de zile”, spune Vlad.

Acum tânărul se dă pe circuit cu Brenda, un Ford mai mare decât el!

„De 3 ani concurez pe un Ford Escort RS2000 din 1980. Da, este mai mare ca mine, e o doamnă mai experimentată. La fel și Dacia, era tot din 1980. Brenda a fost numele de cod folosit de fabrica Ford în momentul când au făcut conceptul mașinii. Era numele intern și atunci mi s-a părut că se potrivește. E și roșie, e o roșcată”, dezvăluie pilotul.

Ads

În competiții, Vlad și-a ales să concureze cu un număr special pentru el, 275.

“Numărul are o semnificație aparte, iar suma cifrelor este 14, ziua mea de naștere și simt că îmi poartă noroc. De când concurez cu acest număr, n-am avut niciun abandon tehnic, au mai fost mici probleme, dar mașinile au fost bune cu mine și eu la rândul meu cu ele”, mărturisește tânărul.

Și în viața de zi cu zi, pilotul conduce tot mașini de colecție: „Mai am și mașini istorice de stradă, un BMW E21 din 1975, cu care am fost vara asta până în Grecia. Am făcut un ride Turcia-Bulgaria-Grecia, vreo 2.000 de km. Și mașina de stradă, de zi cu zi, este tot un BMW E46 din 2003”.

De-a lungul anilor în care a concurat, pilotul a fost de multe ori pe podiumul competițiilor.

“Am prins anul trecut podiumul la General, la Open și în mod constant la clasă și la grupă, pentru că suntem împărțiți în funcție de vechimea mașinii și de cilindri“, povestește acesta.

Înainte de competiții, Vlad dezvăluie că este mult mai atent la programul specific pe care-l face: “Cu o săptămână înainte am grijă la alimentație, mă odihnesc mai mult, iar la sală merg în mod regulat”.

Ads