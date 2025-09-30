Tablete de 12.000 lei pentru polițiștii din Sectorul 3. Vlad Gheorghe: ”La câți bani o să dea pe ele ar trebui să și zboare”

Autor: Aniela Manolea
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 12:29
636 citiri
Tablete de 12.000 lei pentru polițiștii din Sectorul 3. Vlad Gheorghe: ”La câți bani o să dea pe ele ar trebui să și zboare”
Tablete de 12.000 lei pentru polițiștii din Sectorul 3, similare cu cele folosite în războiul din Ucraina FOTO Grok AI X /LoisAceLane

Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță (PSD), achiziționează tablete pentru poliția locală la un preț de 12.000 Lei bucata, acuză liderul partidului DREPT, Vlad Gheorghe, marți, 30 septembrie. Achiziția de 200 de tablete ultra rezistente ar putea fi plătită din datoriile personale ale lui Negoiță către statul român, sugerează fostul europarlamentar.

„Tablete de război de 12.000 Lei bucata - austeritate marca Robert Negoiță. Domnule primar, plătiți-vă întâi taxele! Nu vă trebuie tablete de război pentru asta. Poliția Locală Sector 3 cumpără 200 de tablete la prețul astronomic de 12.000 Lei bucata pentru a „implementa strategia de informatizare a primăriei””, a transmis Vlad Gheorghe pe Facebook.

Liderul partidului care l-a susținut pe președintele Nicușor Dan în campania electorală spune că tabletele sunt similare celor folosite de soldații ucraineni pe front.

„Robert Negoiță consideră că polițiștii lui au nevoie de tablete ca pe frontul din Ucraina. Vrea să fie rezistente la șocuri violente, să aibă două tipuri de GPS și o baterie care să țină zile întregi. La câți bani o să dea pe ele ar trebui să și zboare, sunt mai scumpe decât orice dronă civilă”, consideră Vlad Gheorghe.

El a amintit și de datoriile edilului către statul român.

„Negoiță ar putea să cumpere singur tabletele astea tip avion. Cele 54 de milioane de Euro pe care le are de dat la bugetul de stat, pe persoană fizică, i-ar ajunge”, a spus Vlad Gheorghe, adăugând apoi: „Caietul de sarcini ne dă deja indicii despre câștigător, nu oricine vinde tablete „rugged” (ultra rezistente, n.r.), vă dați seama”.

Fostul europarlamentar independent ales pe listele USR-PLUS a confirmat și că a semnalat situația achiziției organelor de control.

„Hai să vedem de părere au și autoritățile de control despre asta” este nota cu care Vlad Gheorghe își încheie mesajul.

Capitala Estoniei, vizată de bombardierele rusești. Dezvăluirile unui comandant NATO: ”Nu transportau bombe, dar erau înarmate cu rachete aer-aer”
Capitala Estoniei, vizată de bombardierele rusești. Dezvăluirile unui comandant NATO: ”Nu transportau bombe, dar erau înarmate cu rachete aer-aer”
Acţiunea provocatoare a aviaţiei ruse în Estonia a fost mult mai gravă decât s-a spus la nivel oficial la început, întrucât cele trei bombardiere MiG-31 ar fi putut ameninţa capitala...
Trei motive pentru care Ucraina chiar contează pentru Statele Unite ANALIZĂ
Trei motive pentru care Ucraina chiar contează pentru Statele Unite ANALIZĂ
Aflat recent în Marea Britanie, președintele SUA, Donald Trump, a reluat, cu seninătate, ideea că războiul din Ucraina „nu afectează” direct Statele Unite. „Avem un ocean întreg care...
#Vlad gheorghe, #primaria sectorului 3, #Robert Negoita, #tablete, #razboi Ucraina, #politia locala bucuresti , #Stiri Vlad Gheorghe
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Nicusor Dan: Romania nu era pregatita pentru a intra in UE
DigiSport.ro
Paula Badosa a abandonat pentru a 37-a oara in cariera sa si a facut anuntul
DigiSport.ro
O noua "lovitura" pentru Romania, dupa ce Ana Maria Barbosu a decis sa plece in SUA

Ep. 137 - Noi fragmente de dronă gasite la

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un vicepreședinte al Parlamentului European zice că România trebuie să învețe de la Moldova, nu invers: ”Trebuie să privim cu mai multă modestie spre Chișinău, să dăm mai puține lecții”
  2. Ironie de la un lider PSD pentru Ilie Bolojan, după o transformare majoră. "Schimbarea la față a premierului"
  3. Sfârșitul Transnistriei, anunțat de omul care a declanșat războiul din Donbas. „În câteva săptămâni ar putea fi lansată operațiunea. Avanpostul loial Moscovei va fi strivit”
  4. Tablete de 12.000 lei pentru polițiștii din Sectorul 3. Vlad Gheorghe: ”La câți bani o să dea pe ele ar trebui să și zboare”
  5. Ce decizie au luat judecătorii în procesul în care Călin Georgescu este judecat pentru propagandă legionară
  6. Un nou atac ferm al PSD la adresa premierului Ilie Bolojan. "Aceasta este dovada clară a eșecului austerității. Nu putem continua așa"
  7. Președintele Nicușor Dan spune că România a intrat în UE nepregătită: ”Dar decizia de a intra a fost corectă”
  8. Igor Dodon, tupeu uriaș când credea că a câștigat alegerile. Avertizare pentru jurnaliștii români: "Continuați în rusă. Lăsați-i să învețe. Le va trebui"
  9. SRI primește zeci de milioane de lei în plus, în plină austeritate. Tăierile lui Bolojan nu ating serviciul de informații. Pentru ce sunt banii
  10. Ilie Bolojan și-a asumat public relația cu iubita sa. Apariții tot mai dese alături de Ioana, femeia care îi este parteneră din 2022 GALERIE FOTO