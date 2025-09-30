Tablete de 12.000 lei pentru polițiștii din Sectorul 3. Vlad Gheorghe: ”La câți bani o să dea pe ele ar trebui să și zboare”

Tablete de 12.000 lei pentru polițiștii din Sectorul 3, similare cu cele folosite în războiul din Ucraina FOTO Grok AI X /LoisAceLane

Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță (PSD), achiziționează tablete pentru poliția locală la un preț de 12.000 Lei bucata, acuză liderul partidului DREPT, Vlad Gheorghe, marți, 30 septembrie. Achiziția de 200 de tablete ultra rezistente ar putea fi plătită din datoriile personale ale lui Negoiță către statul român, sugerează fostul europarlamentar.

„Tablete de război de 12.000 Lei bucata - austeritate marca Robert Negoiță. Domnule primar, plătiți-vă întâi taxele! Nu vă trebuie tablete de război pentru asta. Poliția Locală Sector 3 cumpără 200 de tablete la prețul astronomic de 12.000 Lei bucata pentru a „implementa strategia de informatizare a primăriei””, a transmis Vlad Gheorghe pe Facebook.

Liderul partidului care l-a susținut pe președintele Nicușor Dan în campania electorală spune că tabletele sunt similare celor folosite de soldații ucraineni pe front.

„Robert Negoiță consideră că polițiștii lui au nevoie de tablete ca pe frontul din Ucraina. Vrea să fie rezistente la șocuri violente, să aibă două tipuri de GPS și o baterie care să țină zile întregi. La câți bani o să dea pe ele ar trebui să și zboare, sunt mai scumpe decât orice dronă civilă”, consideră Vlad Gheorghe.

Ads

El a amintit și de datoriile edilului către statul român.

„Negoiță ar putea să cumpere singur tabletele astea tip avion. Cele 54 de milioane de Euro pe care le are de dat la bugetul de stat, pe persoană fizică, i-ar ajunge”, a spus Vlad Gheorghe, adăugând apoi: „Caietul de sarcini ne dă deja indicii despre câștigător, nu oricine vinde tablete „rugged” (ultra rezistente, n.r.), vă dați seama”.

Fostul europarlamentar independent ales pe listele USR-PLUS a confirmat și că a semnalat situația achiziției organelor de control.

„Hai să vedem de părere au și autoritățile de control despre asta” este nota cu care Vlad Gheorghe își încheie mesajul.

Ads