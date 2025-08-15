Un fost europarlamentar își arogă victoria în fața lui Iohannis. "În baza plângerii mele, ANAF a început executarea împotriva lui"

Vlad Gheorghe, fost europarlamentar, a anunțat joi seară, 14 august, că, după ce anul trecut a depus la ANAF Sibiu o solicitare prin care cerea instituției executarea silită a fostului președinte Klaus Iohannis, pentru recuperarea unor bani pe care acesta i-a obținut din închirierea unui imobil în Sibiu, spațiu pe care familia Iohannis l-a deținut ilegal, ANAF a început executarea silită a fostului șef al statului.

”În baza plângerii mele ANAF a început executarea împotriva lui Klaus Iohannis”, afirmă Vlad Gheorghe, subliniind că este vorba despre o sumă de 4,7 milioane de lei.

”Anul trecut depuneam la ANAF Sibiu cerere de executare silită împotriva lui Klaus Iohannis pentru banii pe care îi datorează statului român. Pierduse procesul care stabilea că a beneficiat ilegal de una dintre multele sale case. Deci ne datora banii obținuți ilegal din chirie, plus penalități. Cum nimeni nu făcea nimic să recupereze prejudiciul... am început eu demersurile. Apoi, 6 luni mai târziu, am revenit și am cerut ANAF să își facă treaba pentru că nu mișcau nimic. Este încă un exemplu că plângerile și acțiunile juridice au finalitate până la urmă. Că niciodată nu e inutil să îți ceri drepturile sau să sesizezi o nedreptate, oricât de greoi ar părea demersul. Și e încă o dovadă că noi, românii, ne găsim dreptatea până la urmă chiar dacă muncim prea mult pentru ea”, a scris Vlad Gheorghe, joi seară, pe Facebook.

El a anunțat că va solicita în continuare ANAF executarea caselor lui Klaus Iohannis.

”Voi continua să lupt pentru ca și alți beneficiari nelegitimi ai resurselor statului să plătească prejudiciile cauzate. Azi avem o victorie, dar lupta continuă!”, notează Vlad Gheorghe.

În luna mai a anului trecut, Vlad Gheorghe anunța că a solicitat ANAF Sibiu executarea silită a familiei Iohannis pentru sumele pe care soții Iohannis le-au încasat de pe urma unui imobil deținut ilegal, timp de mai mulți ani, și pe care aceștia l-au închiriat.

”De 8 ani, statul român ar trebui să facă un singur lucru - #ia_lebanii soților Iohannis, dar asta încă nu se întâmplă. De ce? Dacă orice român simplu ar fi datornic la stat cum e Iohannis Klaus Werner, ar dura 8 ani executarea silită? Știm toți răspunsul la întrebarea asta și totuși nimic nu se schimbă. ANAF ridică din umeri, zice că n-are ce să facă pentru că soții Iohannis întârzie intenționat plata datoriei. Pe scurt, cele 6 case ale președintelui Iohannis «luate din meditații» au rămas doar 5 în urma unei decizii judecătorești definitive în 2015. Deja din 2016, soții Iohannis nu mai sunt proprietarii unui spațiu comercial din Sibiu, care ar trebui să revină statului român, bășcă 260.000 de euro pe care cei doi soți i-au câștigat din chirii încasate fără drept pentru acel imobil”, scria Vlad Gheorghe, anunțând demersurile sale pe lângă Agenția de Administrare Fiscală.

