Fost USR-ist, revoltat: „DREPT nu e partidul lui Geoană!"

Vlad Gheorghe, fost membru USR până în februarie 2024, promotor al „Partidului Geoană" - DREPT, a ieșit public cu un mesaj triumfalist. El a anunțat că a reușit „să învingă sistemul", după ce a aflat că pentru alegerile de la finalul acestui an, independenții și reprezentanții micilor partide vor putea supraveghea numărătoarea voturilor, în secții.

„Victorie! Am învins sistemul, oameni buni! După ce pe 9 iunie mi-ați scris cu sutele de peste tot din țară și din diaspora că nu vă regăsiți voturile la numărătoarea finală, am promis că voi face tot ce-mi stă în putință să apăr fiecare vot. Pentru alegerile parlamentare am reușit imposibilul în lupta cu PSD, PNL și sistemul făcut de ei pentru ei și împotriva românilor cinstiți. Gata cu furtul, păzim voturile în secțiile de votare!

Haideți să vă explic. Când au făcut comasarea, Ciolacu și Ciucă au eliminat independenții și partidele noi din secțiile de vot. Ce înseamnă asta, pe scurt - că le era foarte frică de cei ca mine, fără gașcă, fără grupuri de interese și au făcut în așa fel încât să rămână doar ei între ei la numărat voturile. Ce a urmat știți - record de voturi anulate, procese verbale fără voturi înregistrate, deci pentru cine înțelege, semnele sunt clare: furt masiv.

Ads

Am promis că nu mă las, că nu renunț și m-am ținut de cuvânt. Chiar dacă legile sunt făcute de ei pentru ei, nu contează că ești mic - adică independent - dacă te pricepi un pic. I-am bătut cu propriile arme - am profitat de o prevedere legală care spune că dacă ai 10 deputați sau 7 senatori care aderă la un partid până la un termen anume, atunci ai dreptul la reprezentanți în secțiile de vot și în Birourile Electorale. Au încercat să ne oprească - la Camera Deputaților nu au trimis hârtiile în timp util, la Autoritatea Electorală Permanentă s-au făcut că plouă, la Biroul Electoral Central ne-au respins. Justiția ne-a dat dreptate, pentru că dreptatea este de partea noastră!

Am reușit o spărtură în monopolul PSD, PNL și prietenii - nu-i mai lăsăm să-și facă de cap și să ne fure la vot. Să fie foarte clar, nu am făcut asta numai pentru mine, ci pentru toți candidații independenți și partidele mici, partidele noi - împreună suntem mai puternici, trebuie doar să fim uniți pentru România.

Dacă nu făceam nimic acum, pe 1 decembrie ne uitam IAR de pe margine cum voturile care NU sunt pentru PSD și PNL dispar și nu puteam face nimic decât plângeri la AEP și la alte instituții conduse tot de ei. Ce s-ar fi întâmplat? Nimic, ca-n vară - au făcut tot ce au putut să păstreze puterea doar la ei știți bine că nu se dau în lături de la nimic pentru funcții și bani.

Ads

Primul pas este făcut, reușim să ne păzim voturile. Acum urmează strânsul de semnături și apoi prezența masivă la vot ca să scăpăm de PSD și PNL și toți cei ca ei odată pentru totdeauna.

Să ne înțelegem, fără o astfel de inginerie NU aveam nicio șansă reală să intrăm în Parlament. Nu e ca la Bruxelles, la București trebuie să fim mulți ca să putem schimba legile, ca să putem elimina pensiile speciale, să reparăm justiția și să oprim corupția și bătaia de joc.

Știu că sunteți sătui de partide, ce vă propun este doar o formă de organizare, că așa putem să ne păzim voturile. Fac un apel către toți candidații independenți din țară și din diaspora, către toate partidele mici, toți oamenii buni care vor să pună mâna la schimbarea României în bine să vină alături de noi!", a notat Gheorghe, pe pagina sa de Facebook.

Fostul USR-ist, nemulțumit pentru că DREPT este etichetat drept „Partidul lui Geoană"

De asemenea, Gheorghe așteaptă din ce în ce mai mulți oameni în partidul DREPT, promovat masiv prin imaginea lui Mircea Geoană. Europarlamentarul susține, de asemenea, că formațiunea nu aparține fostului șef PSD, fost secretar general adjunct al NATO.

Ads

„Toți cei care v-ați săturat de politica strâmbă din România, acum avem un partid DREPT și îi aștept alături de mine pe toți oamenii drepți care vor să se implice. DREPT este doar platforma juridică pentru ca independenții, partidele mici noi sau cele locale să poată candida adunând la comun toate resursele și să își poată apăra votul în secții. Facem #AlianțaIndependenților în Parlamentul României și învingem PSD, PNL și pe toți cei cu apucăturile lor!

Dacă nu vreți să candidați puteți să vă înscrieți să fiți reprezentanți în secțiile de vot - atenție, veți fi plătiți pentru asta, NU este voluntariat. Deci faceți și un ban cinstit în timp ce apărați fiecare vot.

P.S. Ca să ne înțelegem - am făcut ce trebuia ca să avem DREPTul la oameni în secțiile de vot. Acum facem curat - rămân numai oameni cu un trecut DREPT alături de noi 🙂

P.P.S. S-a tot vehiculat că e partidul lui Mircea Geoană. NU este adevărat. Nu este partidul lui Mircea Geoană, nu este 'făcut' pentru Mircea Geoană, nu îl susține pe Mircea Geoană. Și nu mai credeți ce citiți pe la alții, că au tot interesul să scrie de toate, numai ca să ne pună piedici. Când o să mă hotărăsc pe cine susțin la alegerile prezidențiale veți afla de la mine, aici, așa cum am făcut mereu.

Ce urmează? Începem curând să strângem semnături ca să putem candida - ne vedem iar în stradă!

Pe 1 decembrie independenții și toți românii cinstiți au șansa la un VOT DREPT!”.

Ads