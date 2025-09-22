Romsilva a încasat cel puțin 50.000 de lei de la Primăria Sectorului 2 în 2025. Vlad Gheorghe: ”O nouă aroganță: pădurarii transformați în ghizi și bucătari”

Autor: Aniela Manolea
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 14:41
586 citiri
Romsilva a încasat cel puțin 50.000 de lei de la Primăria Sectorului 2 în 2025. Vlad Gheorghe: ”O nouă aroganță: pădurarii transformați în ghizi și bucătari”
Romsilva a încasat cel puțin 50.000 de lei de la Primăria Sectorului 2 în 2025 FOTO Facebook/Romsilva

Liderul formațiunii DREPT, Vlad Gheorghe, a dezvăluit că Romsilva a primit doar în 2025 50.000 de lei de la Primăria Sectorului 2, condusă de edilul Rareș Hopincă (PSD). Plățile, înregistrate în SEAP, au fost făcute din bugetul primăriei, pentru servicii de catering „pentru tururi ghidate la Parlament”, acuză fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, luni, 22 septembrie.

„Suveica cu bani publici capătă accente ridicole: Primăria Sectorului 2 a cumpărat servicii de catering „pentru tururi ghidate la Parlament” prin achiziție directă de la... Romsilva. Pădurarii au gătit și au ghidat de 50.000 lei doar anul ăsta pentru PS2, și mai e încă timp... Bucureștiul devine o vacă de muls pentru din ce în ce mai multe grupuri de interese, dar atribuirea asta directă e culmea tupeului. În disperarea lor de a muta bani către instituții opace, Romsilva în cazul ăsta, primarii de sector inventează tot felul de combinații”, a scris Vlad Gheorghe pe Facebook.

Suma de 50.000 de lei plătită de Primăria Sectorului 2 către Romsilva a fost împărțită în doar două achiziții separate, dar directe. „Coduri unice de achiziție: DA38175664 și DA37945873, pentru cine vrea să verifice în SEAP”, a adăugat Vlad Gheorghe, fondatorul partidului DREPT, care l-a susținut pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale.

„O să solicit autorității de supraveghere a achizițiilor publice ANAP să verifice modul de derulare a acestor achiziții. Și o să cer verificarea achizițiilor Romsilva mai departe, pentru că banii ăia sigur ieșeau de acolo cumva la rândul lor. Și să vedem unde duc firele... Suma pare mică, dar mecanismul o face importantă: sumele vizate sunt sparte în mai multe contracte pentru a se atribui direct și a li se pierde urma prin sutele de achiziții ale unei primării”, a mai transmis fostul europarlamentar.

Achiziția reală poate conține însă mult mai multe achiziții separate, prin care se maschează suma totală care se trimite de la o instituție la alta.

„Rezultatul este că este foarte greu să găsești întreaga achiziție reală, căutând multe ace într-un mare car cu fân. Știm cu toții povestea faimosului bucătar cu sporuri și pensie specială de la Romsilva și acum vedem care era scopul: colegii de partid se ajutau între ei și își găseau câte o combinație. Unii cu banii, ceilalți cu cateringul și beneficiile = toată lumea fericită”, a încheiat mesajul Vlad Gheorghe.

De ce nu se va ajunge la demisia lui Ilie Bolojan din funcția de premier. Șeful Senatului: „Indiferent de situație, coaliția ar trebui să meargă mai departe”
De ce nu se va ajunge la demisia lui Ilie Bolojan din funcția de premier. Șeful Senatului: „Indiferent de situație, coaliția ar trebui să meargă mai departe”
Mircea Abrudean, șeful Senatului, spune că premierul Ilie Bolojan nu va demisiona și că se va ajunge la o formulă „mulțumitoare” cu privire la numărul de angajați care vor fi...
Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, despre Ilie Bolojan: „Cred că nimeni nu este de neînlocuit. Coaliția trebuie să continue cu un premier PNL”
Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, despre Ilie Bolojan: „Cred că nimeni nu este de neînlocuit. Coaliția trebuie să continue cu un premier PNL”
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, consideră că, în eventualitatea retragerii premierului Ilie Bolojan, coaliția ar putea continua în aceeași formulă, dar cu un alt premier de la PNL,...
#Vlad gheorghe, #Romsilva, #Primaria Sectorului 2, #rares hopinca, #seap, #ANAP , #Stiri Vlad Gheorghe
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Momentul in care dronele ucrainene lovesc doua hidroavioane rusesti antisubmarin. "Este pentru prima data de la inceputul razboiului"
a1.ro
Cum arata in prezent Larisa Iordache, dupa ce a nascut acum 6 luni. Cum se antreneaza
DigiSport.ro
Nota primita de Cristi Chivu dupa Inter - Sassuolo. Italienii au tras o concluzie clara

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. De ce nu se va ajunge la demisia lui Ilie Bolojan din funcția de premier. Șeful Senatului: „Indiferent de situație, coaliția ar trebui să meargă mai departe”
  2. Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, despre Ilie Bolojan: „Cred că nimeni nu este de neînlocuit. Coaliția trebuie să continue cu un premier PNL”
  3. Romsilva a încasat cel puțin 50.000 de lei de la Primăria Sectorului 2 în 2025. Vlad Gheorghe: ”O nouă aroganță: pădurarii transformați în ghizi și bucătari”
  4. Atac din PSD la ministrul Mediului. "Din punctul meu de vedere, nu mai poate continua în această funcție"
  5. Mesajul transmis de Ilie Bolojan de la Bruxelles, după ce în țară s-au intensificat discuțiile despre demisia sa FOTO
  6. Primar din Botoșani, pus sub control judiciar pentru luare de mită. Edilul ar fi luat șpagă de la o firmă care presta servicii de modernizare a drumurilor
  7. Care sunt scenariile în cazul în care Ilie Bolojan își dă demisia. Cine ar putea să-i ia locul în fruntea Guvernului
  8. Sondajul care dă fiori partidelor tradiționale. Câți români sunt dispuși să voteze un partid nou la următoarele alegeri și câți ar vrea înlocuirea celor existente
  9. Liderul senatorilor USR, despre reforma administrației locale: ”Putem accepta orice soluție îndulcită, care își atinge scopul, nu o perdea de fum”
  10. Programul oficial al vizitei premierului la Bruxelles. Bolojan se întâlnește cu trei comisari europeni. Despre ce vor discuta