Romsilva a încasat cel puțin 50.000 de lei de la Primăria Sectorului 2 în 2025. Vlad Gheorghe: ”O nouă aroganță: pădurarii transformați în ghizi și bucătari”

Liderul formațiunii DREPT, Vlad Gheorghe, a dezvăluit că Romsilva a primit doar în 2025 50.000 de lei de la Primăria Sectorului 2, condusă de edilul Rareș Hopincă (PSD). Plățile, înregistrate în SEAP, au fost făcute din bugetul primăriei, pentru servicii de catering „pentru tururi ghidate la Parlament”, acuză fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, luni, 22 septembrie.

„Suveica cu bani publici capătă accente ridicole: Primăria Sectorului 2 a cumpărat servicii de catering „pentru tururi ghidate la Parlament” prin achiziție directă de la... Romsilva. Pădurarii au gătit și au ghidat de 50.000 lei doar anul ăsta pentru PS2, și mai e încă timp... Bucureștiul devine o vacă de muls pentru din ce în ce mai multe grupuri de interese, dar atribuirea asta directă e culmea tupeului. În disperarea lor de a muta bani către instituții opace, Romsilva în cazul ăsta, primarii de sector inventează tot felul de combinații”, a scris Vlad Gheorghe pe Facebook.

Suma de 50.000 de lei plătită de Primăria Sectorului 2 către Romsilva a fost împărțită în doar două achiziții separate, dar directe. „Coduri unice de achiziție: DA38175664 și DA37945873, pentru cine vrea să verifice în SEAP”, a adăugat Vlad Gheorghe, fondatorul partidului DREPT, care l-a susținut pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale.

Ads

„O să solicit autorității de supraveghere a achizițiilor publice ANAP să verifice modul de derulare a acestor achiziții. Și o să cer verificarea achizițiilor Romsilva mai departe, pentru că banii ăia sigur ieșeau de acolo cumva la rândul lor. Și să vedem unde duc firele... Suma pare mică, dar mecanismul o face importantă: sumele vizate sunt sparte în mai multe contracte pentru a se atribui direct și a li se pierde urma prin sutele de achiziții ale unei primării”, a mai transmis fostul europarlamentar.

Achiziția reală poate conține însă mult mai multe achiziții separate, prin care se maschează suma totală care se trimite de la o instituție la alta.

„Rezultatul este că este foarte greu să găsești întreaga achiziție reală, căutând multe ace într-un mare car cu fân. Știm cu toții povestea faimosului bucătar cu sporuri și pensie specială de la Romsilva și acum vedem care era scopul: colegii de partid se ajutau între ei și își găseau câte o combinație. Unii cu banii, ceilalți cu cateringul și beneficiile = toată lumea fericită”, a încheiat mesajul Vlad Gheorghe.

Ads