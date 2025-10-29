Vlad Gherman, dezvăluiri despre începutul relației cu Oana Moșneagu. Cum au ajuns la o conexiune puternică: „Muncă susținută”

Vlad Gherman și Oana Moșneagu formează unul dintre cuplurile cele mai apreciate de publicul românesc. Relația lor, începută cu câțiva ani în urmă, a evoluat pas cu pas, iar anul trecut cei doi și-au oficializat iubirea printr-o căsătorie discretă, dar plină de emoție.

Actorul a ales să împărtășească recent câteva amintiri din primele etape ale poveștii lor, oferind o privire sinceră asupra modului în care au construit o relație stabilă și armonioasă.

„Umblând prin poze, am găsit chiar prima poză pe care i-am făcut-o Oanei (cea în care are floricele în păr). Am zâmbit când le-am văzut și zâmbesc și acum, când scriu textul acesta. Eram doi adulți care și-au dat o șansă!”, a povestit Vlad Gherman pe contul său de socializare.

Actorul recunoaște că iubirea nu s-a născut instantaneu, nici pe baza unei scântei magice, ci prin efort și răbdare. „Nu, deodată nu s-a întâmplat magia iubirii și nu ne-am pus sufletul pe tavă. A fost vorba de o muncă susținută. Eram doi adulți care învățau să iubească din nou, să aibă încredere în omul din fața lor, să nu promită în lună și-n stele și, cel mai important, să pornească pe drumul acesta cu pași mici, nu alergând”, a explicat el.

Cei doi au învățat să comunice, să se asculte și să depășească diferențele, înțelegând că nicio relație nu poate funcționa fără compromis și implicare.

„Așa am reușit să construim o relație solidă în timp! Nicio relație nu e ușoară, dar nicio relație nu e imposibilă dacă ambii parteneri și-o doresc cu adevărat. Orice relație care trece testul timpului implică muncă, implicare și multă răbdare”, a adăugat actorul.

Dincolo de planul personal, Vlad și Oana continuă să exceleze în actorie, fiecare cu proiectele sale, însă nu lasă ca programul încărcat să le afecteze viața de cuplu. Mai mult, actorul subliniază că momentele mici și simple, precum plimbările sau discuțiile sincere, au fost elementele care le-au consolidat legătura.

„Am învățat că, uneori, cele mai mari lucruri dintr-o relație se construiesc din momente mici. O privire, o glumă, o discuție până târziu în noapte – toate acestea au fost pietrele de temelie ale relației noastre”, a mărturisit Vlad.

Povestea lor arată că iubirea adevărată nu este doar despre romantism sau gesturi spectaculoase, ci despre răbdare, respect și încredere. În final, Vlad Gherman își încurajează urmăritorii să înțeleagă că relațiile necesită timp și efort: „Fiecare relație are momente grele, dar dacă există dorință și respect, toate pot fi depășite. Nu există rețete universale, dar munca în doi și sinceritatea fac minuni.”

