Fostul internațional român Vlad Munteanu (42 de ani) a revenit asupra unei declarații controversate pe care a făcut-o în trecut, referitoare la viața sa intimă.

„Hai să recunosc ceva în premieră, deși poate că nu e bine: am făcut sex chiar înainte de meci, în cantonament. Meciul era la prânz și m-am simțit foarte bine, am dat randament, așa că eu consider că nu este nicio problemă”, a spus Vlad Munteanu în revista Playboy.

Invitat la GSP Live, fostul fotbalist care face parte acum din echipa condusă la FRF de Răzvan Burleanu, a mărturisit care a fost reacția soției sale.

„Teribilismul. E o declarație dată la teribilism. Singura care a venit la mine a fost soția, ea mi-a atras atenția. Mi-a spus frumos: ”Gândește-te cum se simt familiile noastre acum”. Nu a venit nimeni din lumea fotbalului să-mi spună: ”Bă boule, hai să stăm puțin de vorbă. Ca fotbalist trebuie să ai o anumită comunicare, e imaginea ta””, a afirmat Vlad Munteanu, care are o selecție la naționala României, în 2002, la un meci cu Grecia.