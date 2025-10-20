Vlad Oprea, edilul din Sinaia anchetat pentru corupție, așteptat cu aplauze de angajați când a revenit la primărie

Vlad Oprea, edilul din Sinaia anchetat pentru corupție, așteptat cu aplauze de angajați când a revenit la primărie
Vlad Oprea s-a întors în primărie Foto: Captură video/digi24.ro

Primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea a scăpat de măsurile preventive și s-a întors la primărie.

Oprea a fost primit cu aplauze de personalul primăriei, potrivit Digi24.

Edilul s-a întors la primărie după ce magistrații au anulat prelungirea arestului la domiciliu din cauza unei erori procedurale, și asta pentru că DNA ar fi depus cererea cu o zi întârziere.

Acuzațiile DNA

Edilul Vlad Oprea este acuzat de spălare bani, abuz în serviciu și luare de mită.

Acum câteva zile, Oprea a anunțat că își reia atribuțiile, după mai multe luni în care a avut interdicție să-și exercite funcția și a fost arestat într-un dosar în care este anchetat pentru fapte de corupție.

„Oraşul are nevoie de oameni care muncesc, nu de cei care fac calcule politice pe spatele comunităţii”, a spus Vlad Oprea.

Edilul a adăugat că de luni se întoarce la primărie.

”Cu aceeași energie, același respect pentru oameni și aceeași dorință de a duce mai departe proiectele începute pentru Sinaia.

Am văzut în ultimele luni destule încercări de a bloca, amâna și distorsiona tot ceea ce am construit împreună. Toate acestea combinate cu multă incompetență”, a transmis Vlad Oprea, sâmbătă, 18 octombrie, pe Facebook.

Vlad Oprea a fost suspendat din funcție la finalul lunii ianuarie 2025.

Edilul a fost plasat sub control judiciar într-un dosar în care este acuzat de luare de mită în formă continuată, efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, trafic de influenţă în formă continuată, fals în declaraţiile de avere, în formă continuată, abuz în serviciu, folosirea influenţei ori autorităţii de către o persoană care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid, în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite; spălarea banilor şi executarea fără autorizaţie legală ori cu nerespectarea prevederilor autorizaţiilor emise a lucrărilor de construire sau de desfiinţare a unor imobile situate în Sinaia.

