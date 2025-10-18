Vlad Oprea anunță că se întoarce la primăria din Sinaia, după ce a fost suspendat din funcție și arestat preventiv. „Multă incompetenţă”

Vlad Oprea anunță că se întoarce la primăria din Sinaia, după ce a fost suspendat din funcție și arestat preventiv. „Multă incompetenţă"
Primarul oraşului Sinaia, Vlad Oprea, care în ultimele luni a avut interdicţia de a-şi exercita funcţia şi a fost şi în arest preventiv într-un dosar în care este anchetat pentru fapte de corupţie, anunţă că revine la Primărie. „Adevărul e simplu, oraşul are nevoie de oameni care muncesc, nu de cei care fac calcule politice pe spatele comunităţii”, scrie Vlad Oprea în mesajul de pe reţelele de socializare în care anunţă că îşi reia atribuţiile.

„Dragi prieteni, de luni, mă întorc la Primărie. Cu aceeaşi energie, acelaşi respect pentru oameni şi aceeaşi dorinţă de a duce mai departe proiectele începute pentru Sinaia. Am văzut în ultimele luni destule încercări de a bloca, amâna şi distorsiona tot ceea ce am construit împreună. Toate acestea combinate cu multă incompetenţă. Adevărul e simplu, oraşul are nevoie de oameni care muncesc, nu de cei care fac calcule politice pe spatele comunităţii sau au doar interese personale”, scrie sâmbătă, pe Facebook, Vlad Oprea.

Acesta le-a mulţumit tuturor celor care i-au rămas aproape şi care „au înţeles că binele oraşului Sinaia nu poate fi pus pe pauză”.

Edilul promite că revine „la treabă cu seriozitate, transparenţă şi încredere”.

Vlad Oprea a fost suspendat din funcţie la finalul lunii ianuarie a acestui an, după de a fost plasat sub control judiciar într-un dosar în care este acuzat de luare de mită în formă continuată; efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia, trafic de influenţă în formă continuată, fals în declaraţiile de avere, în formă continuată, abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, folosirea influenţei ori autorităţii de către o persoanei care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid, în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, spălarea banilor şi executarea fără autorizaţie legală ori cu nerespectarea prevederilor autorizaţiilor emise a lucrărilor de construire sau de desfiinţare a unor imobile situate în oraşul Sinaia.

Prin ordonanţa în baza căreia a fost plasat sub control judiciar, i s-a interzis să se deplaseze la sediul Primăriei Sinaia şi să exercite funcţia de primar al oraşului Sinaia.

Ulterior, procurorii au descins la locuinţa edilului suspendat şi au obţinut arestarea preventivă a acestuia, sub suspiciunea că a încercat să influenţeze deciziile din primărie, dând dispoziţii viceprimarului care i-a preluat atribuţiile.

