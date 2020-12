Sinaia deschide vineri partiile de la Cota 2000. Primarul anunta inaugurarea unui teleschi

Potrivit datelor postate, luni, de Vlad Oprea pe pagina sa de Facebook , pe munte a nins si sunt indeplinite conditiile pentru ca vineri toate partiile din golul alpin sa fie deschise.In context, edilul de la Sinaia anunta ca va fi inaugurat un teleschi in Valea Soarelui si vor fi deschise doua noi partii."Speram ca Gondola Carp, care este momentan inactiva din cauza unor defectiuni tehnice, sa fie reparata pana atunci. Daca nu, vom porni oricum cu cele patru instalatii: Gondola Sinaia, Telescaunul Soarelui, banda de la Cota 2000 si cea mai noua instalatie de pe munte, Teleschiul din Valea Soarelui, care va fi inaugurat vineri. Are 523 de metri lungime, o capacitate de transport de 800 de persoane pe ora, iar urcarea dureaza putin peste trei minute. Mai mult, avem si doua noi partii amenajate, deservite de acest teleschi, in plus fata de traseele deja stiute", se arata in postarea citata.Avand in vedere contextul pandemic, vor fi implementate noi masuri anti-COVID. Astfel, accesul in gondola va fi limitat la jumatate din capacitate, iar linia de asteptare la imbarcare pentru telescaun va fi semnalizata astfel incat sa se poata respecta toate normele de distantare si siguranta. De asemenea, purtarea mastii ramane obligatorie atat pe peroane, la cozi, cat si in instalatiile de transport.CITESTE SI: