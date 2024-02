Scene jenante la primul termen al procesului lui Vlad Pascu: ”Copilul meu a murit şi tu te prezinţi aşa la prima înfăţişare?”

Părinţii tinerilor morţi în localitatea constănțeană 2 Mai, în accidentul produs de Vlad Pascu, s-au arătat nemulțumiți de faptul că procesul care trebuia să înceapă joi, 22 februarie, la ora 9.00, a fost amânat pentru ora 12.30, dar şi de atitudinea avută de judecătoare.

Ei susţin că aceasta mesteca gumă atunci când a intrat în sală. ”Copilul meu a murit şi tu te prezinţi aşa la prima înfăţişare? Să îi fie ruşine”, a afirmat tatăl tinerei decedate în tragedie. Părinţii mai consideră că ce s-a întâmplat joi la primul termen din procesul de la Judecătoria Mangalia este ”o bătaie de joc”.

Tatăl tânărului mort în accidentul rutier a declarat jurnaliştilor că speră ca procesul să se mute la Judecătoria Constanţa.

“Sper să se mute procesul la Judecătoria Constanţa. Aici este o mare bătaie de joc. Sala de judecată mi se pare o magazie. Avocaţii trebuie să stea în picioare. Mi se pare o mare bătaie de joc.

Judecătoarea a intrat în sală şi mesteca gumă. Aş fi vrut să îl văd pe Vlad Pascu să îl privesc în ochi şi să îi arăt că....(...) Am plecat de la 4.30 de acasă. Se putea evita pentru că se ştia. Este o mare bătaie de joc. O să fie de la 12.30. Nu ştiu dacă Vlad Pascu mai avea loc în sală, la cât de mică este sala”, a afirmat bărbatul.

Nemulţumit a fost şi tatăl tinerei moarte în accidentul de la 2 Mai.

“Asta e sfidare. Pe cine plătim noi din banii noştri? Vine şi molfăie la guma de mestecat, asta e, la 12.30. Eu m-am trezit la 3.30 să fie aici. Aşa ne prezentăm la serviciu, mestecând gumă. Eu în domeniul meu unde lucrez nu îmi permit cu turiştii pe care îi transport să mănânc în faţa lor gumă de mestecat. Nici măcar un sendviş. (...) Cred că se ştia de ieri şi ne pune pe noi nişte proşti să venim de la sute de kilometri pentru domnul Vlad Pascu. Eu vreau să îi dea drumul, eu îl duc acasă la mămica şi la tăticul lui. E strigător la cer. Şi vine doamna judecătoare, nici nu i-am reţinut numele, şi mestecă gumă. Asta e, la 12.30, ne vedem mai târziu. E strigător la cer. Copilul meu a murit şi tu te prezinţi aşa la prima înfăţişare? Să îi fie ruşine. Are cineva să îmi dea amendă, să vină acum, şi aşa plătesc taxele la stat, să îmi dea şi amendă”, a declarat jurnaliştilor tatăl tinerei decedate în tragedia de la 2 Mai.

Părinţii tinerilor morţi în accidentul de la 2 Mai au mers apoi la locul unde s-a produs accidentul rutier şi au aprins lumânări.

Tatăl tânărului mort în accidentul rutier a declarat jurnaliştilor că şi-ar dori ca părinţii lui Vlad Pascu să simtă durerea pe care o simt şi părinţii care şi-au pierdut copiii în acel eveniment.

“Chiar aş fi vrut să îl văd pe Pascu şi pe părinţii lui. Să simtă şi ei durerea pe care o simţim noi. Avocaţii au încercat o mediere, dar nu ne-am prezentat. Nu mă interesează banii, mă interesează copilul nostru, pentru care până la 21 ani am dat totul şi să vină un nemermic să ne curme viaţa, să ne lase cu durerea asta pentru toată viaţa. Nu aş vrea să simţiţi ceea ce simt eu niciodată. Nu există zi să nu mergem de trei, patru ori la cimitir, mergem ca la el acasă. Acum aia e casa lui. Dacă nu era fata, noi nu mai eram. Nu mai aveam pentru ce să luptăm în viaţa asta. Ea nu este bine. Au venit nişte prieteni la ea să stea cu ea, nu au dormit toată noaptea, doar cu gândul la proces. Face terapie de două ori pe săptămână. Ea e mai mică decât Sebi. Face 18 ani”, a declarat tatăl tânărului.

De asemenea, tatăl fetei care a murit în accidentul rutier se teme să nu existe o muşamalizare în acest caz. El a fost întrebat de jurnalişti dacă îi va da în judecată pe poliţiştii care nu l-au oprit pe Vlad Pascu, înainte de producerea accidentului rutier.

“Trebuie să mă consult cu avocatul să văd în ce măsură este posibilă treaba asta. Mi-a luat 15 minute să văd cine a fost de serviciu, de vineri până sâmbătă când s-a întâmplat nenorocirea. (…) A fost omor, dacă vă uitaţi pe acele imagini…Eu am ştiu de ele. I-am spus avocatului, a mers la Poliţie şi a spus că noi avem înregistrările. Oare ar fi apărut în dosar sau nu? Cred că dispăreau. De ce? Pentru că se face muşamalizare. Suntem în România, cine are bani, scapă. Cine nu are bani ia şi fă puşcărie. Eu vreau să facă şi ăsta cu bani puşcărie”, a afirmat tatăl fetei decedate în accidentul rutier.