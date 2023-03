Ultramaratonistul român Vlad Pop a terminat celebrul maraton 6633 Arctic Ultra, în Canada. Cauza umanitară pentru care a înfruntat condițiile extreme VIDEO

Ultramaratonistul din Cluj Vlad Pop a terminat celebrul maraton 6633 Arctic Ultra, în Canada.

El a înfruntat condițiile extreme pentru un scop nobil: să ofere copiilor bolnavi de cancer șansa de a se întoarce la școală, potrivit stiridecluj.ro.

Clujeanul Vlad Pop nu este la prima experiență de acest gen. În 2019, el debuta la această competiție și a câștigat cursa de 193 de kilometri și i-a urmat lui Tibi Ușeriu, alt român care a scris istorie în această competiție pe care a și câștigat-o de trei ori consecutiv, în 2016, 2017 și 2018, mai scrie sursa citată.

Prin această cursă el a dorit să obțină burse educaționale pentru copiii bolnavi de cancer. Este vorba despre 200 de copii grav bolnavi, bursierii MagicEDU de anul acesta.

Vlad Pop a alergat 620 de kilometri pe un traseu infernal, prin zăpadă, viscole și la temperaturi ce pot ajunge până la -50 de grade.

„Bună seara România, bună seara români de pretutindeni. Am reușit să ajungem la finișul cursei 6633 Arctic Ultra, aici la Oceanul Arctic, la Tuktoyaktuk, în teritoriile nordice. Pe 3 martie la ora 8 am ajuns la finiș, plecat de pe 23 februarie din Eagle Plains. Am străbătut teritoriile nordice, 620 km, pentru educația copiilor de la Asociația Magic”, a transmis Vlad Pop.

Ads