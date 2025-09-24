Europarlamentarul USR Vlad Voiculescu acuză PSD de „terorism politic”, pentru că blochează alegerile pentru Primăria Capitalei. "Dacă nu e cum vrea PSD, aruncă țara în aer"

Europarlamentarul USR Vlad Voiculescu a criticat dur blocarea alegerilor parțiale de către PSD, afirmând că „alegerile trebuie să se facă atunci când spune legea, nu când vrea cineva”.

Într-o postare pe rețelele sociale, Voiculescu spune că dreptul cetățenilor de a-și alege primarul nu poate fi condiționat de voința unui partid.

"Alegerile trebuie să se facă atunci când spune legea, nu când vrea cineva (PSD). Am citit azi că un lider PSD dintr-un județ unde trebuie organizate alegeri parțiale a spus că oamenii de acolo nu vor alegeri. Nu știu cum e la domnul în județ, dar eu n-am întâlnit până acum un singur bucureștean care să spună că nu vrea să-și aleagă primarul. Alegerile nu se fac atunci când vrea sau nu vrea un partid. Alegerile se fac atunci când spune legea. Iar legea spune că ele trebuie organizate în 90 de zile de când poziția a devenit vacantă.

Reprezentantul USR spune că PSD blochează dreptul bucureștenilor de a-și alege primar și că gestul este terorism politic.

"Au trecut 129 de zile de când PSD le blochează dreptul oamenilor din București de a-și alege primarul. Sau hai să spun mai pe șleau: ce face PSD se numește „terorism politic”. Nu poți ține ostatice comunități întregi și să le încalci drepturile prevăzute de lege și Constituție. Că dacă nu e cum vrea, PSD aruncă țara în aer. Așa ceva nu este doar imoral, ci și ilegal", mai spune Voiculescu.

