Cine este si ce avere are Vlad Voiculescu, propunerea USR-PLUS pentru Ministerul Sanatatii

Vlad Voiculescu este cunoscut si pentru faptul ca a infiintat "Reteaua Citostaticelor", un mecanism neoficial de furnizare de medicamente bolnavilor de cancer din Romania prin mijloace paralele cu metodele oficiale.Din 2018, Vlad Voiculescu este co-fondator al organizatiei Miscarea Romania Impreuna , miscare politica infiintata de fostul premier Dacian Ciolos. In aceasta calitate, Vlad Voiculescu si-a anuntat candidatura la urmatoarele alegeri din 2020 pentru primaria Bucurestiului.Incepand cu decembrie 2018, este membru al Partidului Libertate, Unitate si Solidaritate (PLUS) si coordonatorul PLUS Bucuresti. Pe 1 august 2019 este desemnat de PLUS drept candidat la Primaria Municipiului Bucuresti. Pe 28 februarie 2020 acesta renunta la candidatura, dar vizeaza functia de viceprimar al Capitalei.Vlad Voiculescu a scris, luni seara, pe Facebook , ca a facut un pas in spate si s-a retras "cu inima deloc impacata" dupa ce omul "alaturi de care a candidat" nu i-a mai raspuns la telefon mai mult de o luna.Vlad Voiculescu a anuntat ca a acceptat functia de ministru al Sanatatii si ca ii ureaza succes noului primar al Capitalei:"Nu voi zabovi insa mai mult insa asupra acestui aspect. Poate ca avem pur si simplu stiluri si abordari diferite - respect asta si ii doresc Primarului General succes. Nu doar pentru ca si-a dorit asta cu orice pret, dar si pentru ca succesul actualei administratii este esential pentru viitorul acestui oras si a milioane de oameni", a scris, printre altele, Voiculescu, pe Facebook.Conform declaratiei sale de avere, Voiculescu detine doua terenuri in comuna Branesti, judetul Dambovita, de 3.999 de metri patrati, respectiv de 191 de metri patrati.Tot in comuna Branesti are un spatiu de productie cu suprafata de 109 de metri patrati.Detine doua conturi in euro, doua in lei si sume de bani cash. In total, Voiculescu are 40.837,61 de euro, 87.808,9 de lei si 2.000 de dolari.Vlad Voiculescu are 218 actiuni la Erste Bank si un imprumat acordat pentru doua persoane fizice.