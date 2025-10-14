Un fost ministru al Sănătății cere măsuri împotriva Flaviei Grosan, pentru o schemă de tratament COVID-19, cu care se laudă. “Înseamnă risc direct de spitalizare sau deces”

Autor: Daniel Groza
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 09:05
569 citiri
Medicul Flavia Grosan se laudă cu schema de tratament Covid, colegii ei spun că e periculoasă li poate duce la deces FOTO Captură video Antena 3 CNN

Fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, a criticat dur, într-o postare recentă pe Facebook, promovarea de tratamente nevalidate pentru COVID-19 de către Flavia Grosan, apreciind că astfel de practici reprezintă un risc major pentru sănătatea publică.

Voiculescu face trimitere la o postarea a Flaviei Grosan, care este puternic combătută de către mediul Iuliu Torje.

Doctorul Torje a avertizat că schema promovată de Flavia Grosan e periculoasă.

“AVERTISMENT MEDICAL – din nou Groșan

Așa-zisa schemă miraculoasă cu macrolid, bronhodilatator, antiinflamator și imunosupresor reprezintă o asociere medicamentoasă periculoasă.

Ceea ce pentru un pacient sănătos poate părea ‘o combinație care a mers’, pentru un pacient cu boli cronice înseamnă risc direct de spitalizare sau deces.

Aceste asocieri NU se fac niciodată în ambulator, fără supraveghere medicală, mai ales la pacienți cu comorbidități asociate (hipertensiune, diabet, obezitate, insuficiență cardiacă, boli hepatice sau renale). (…)

Nicio combinație dintre aceste clase nu se justifică medical la pacientul tratat in setting ambulant.

Aceste medicamente nu se potențează între ele, ci își amplifică reciproc toxicitatea.

Medicamentele nu se combină “după inspirație”, ci după ghid, indicație și fiziopatologie.

Repet!!!! aceste asocieri medicamentoase nu se fac niciodată la domiciliu, fără monitorizare,

și cu atât mai puțin la pacienți cu comorbidități.

Acolo unde medicina devine improvizație, pacienții devin victime”, spune medicul Torje.

Apel la instituțiile statului

Voiculescu cere ca instituțiile statului să se sesizeze și să ia măsuri.

„𝐂𝐨𝐥𝐞𝐠𝐢𝐮𝐥 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐜𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐢𝐧 𝐑𝐨𝐦𝐚̂𝐧𝐢𝐚. Are obligația legală de a verifica orice act medical care contravine ghidurilor sau pune în pericol sănătatea publică.

Are dreptul de a dispune sancțiuni: avertisment, amendă, suspendare sau retragerea dreptului de practică.

În cazul dnei Groșan, reacțiile au fost ezitante, iar anchetele — lăsate în suspensie.

𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐮𝐥 𝐒𝐚̆𝐧𝐚̆𝐭𝐚̆𝐭̦𝐢𝐢. Poate și trebuie să emită avertismente publice, să informeze corect populația, să combată pseudoștiința acolo unde aceasta devine periculoasă.

În orice stat european normal, un medic care promovează „scheme” fără validare clinică ar fi suspendat provizoriu până la clarificarea cazului.

𝐀𝐠𝐞𝐧𝐭̦𝐢𝐚 𝐍𝐚𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐚̆ 𝐚 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐬̦𝐢 𝐚 𝐃𝐢𝐬𝐩𝐨𝐳𝐢𝐭𝐢𝐯𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐥𝐞. Are atribuții în sancționarea promovării de tratamente neautorizate.

O postare în care se afirmă că o „schemă de 100 RON vindecă COVID” reprezintă publicitate medicală falsă, interzisă prin Legea nr. 95/2006 (art. 806 și urm.).

𝐏𝐚𝐫𝐜𝐡𝐞𝐭𝐮𝐥 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥

𝐏𝐚𝐫𝐜𝐡𝐞𝐭𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐩𝐞 𝐥𝐚̂𝐧𝐠𝐚̆ 𝐉𝐮𝐝𝐞𝐜𝐚̆𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐞𝐧𝐭𝐚̆

𝐏𝐚𝐫𝐜𝐡𝐞𝐭𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐩𝐞 𝐥𝐚̂𝐧𝐠𝐚̆ 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥𝐮𝐥 𝐁𝐢𝐡𝐨𝐫

România a avut una dintre cele mai mari mortalități cauzate de Covid19 din Europa. Câteva zile am fost pe primul loc în lume.

A verificat oare vreun parchet din această țară modul în care pacienți ai unor medici de facebook ca dna Groșan au fost tratați?

Dacă un pacient suferă complicații grave sau deces în urma unei astfel de scheme, fapta se poate încadra la:

1. vătămare corporală din culpă (art. 196 Cod Penal),

2. ucidere din culpă (art. 192),

3. exercitarea fără drept a unei profesii, dacă s-au depășit limitele competenței profesionale”, transmite Voiculescu.

Postarea Flaviei Grosan

Flavia Groșan s-a lăudat pe Facebook că perioada Covid a fost vârful carierei sale și că a rușit o schemă de tratament aproape de prfecțiune.

“Eu consider ca vârful carierei mele profesionale, a fost covidul. Și acum mă minunez cum a putut ieși o schemă aproape de perfecțiune. Cu 100 roni, în 10 zile, negativat și fără urmă de fibroza. Presărată cu cu calm și speranță.

PS Și cu multe comentarii care m au uns pe suflet.

PPS Am așteptată 10 ani pentru o bijuterie de schemă.

“Stimată doamnă,când îi aveți alături pe cei 4 muschetari-macrolidul,bronhodilatatorul,antiinflamatorul și imunosupresorul- credeți că-și permite vreun virus să vă fie altceva decât prieten!? Cei 4 muschetari se susțin unul pe altul: macrolidul potențează bronhodilatatorul, bronhodilatatorul potențează antiinflamatorul, antiinflamatorul și imunosupresorul potențează macrolidul- iar cu dvs. la conducere, buclucașii n-au șanse! God works thru people like", a scris Grosan.

