Ce ar insemna depolitizarea managementului de spitale din Romania, proiectul de suflet al lui Vlad Voiculescu

Ce masuri a luat Voiculescu in mandatul trecut

Concurs modificat pentru managerii de spitale

Activitatea manageriala si cea politica trebuie separate

Cine este Vlad Voiculescu

Concret, se doreste aprobarea unei strategii nationale si adoptarea unor politici nationale pentru formarea resurselor umane specializate, dar si continuarea si dezvoltarea politicii de stimulare a medicilor, conform documentului citat.In cele 7 luni, cat a condus Ministerul Sanatatii in cabinetul Dacian Ciolos , Vlad Voiculescu a avut cateva initiative referitoare la cadrele medicale, intre care se numara reglementarea si plata garzilor.De asemenea, printre masurile luate de Voiculescu in perioada in care a ocupat functia de ministru la Sanatate s-au mai regasit modificarea legislatiei astfel incat infectiile nosocomiale sa nu mai fie subraportate sau inchiderea Sectiei de Terapie Intensiva de la Spitalul de Arsi din Capitala, pentru reconsolidare si modernizare. In plus, Ministerul Sanatatii a semnat cu Banca Europeana de Investitii contractul care asigura finantarea celor trei spitale regionale ce urmau sa fie construite in Romania.Nu in ultimul rand, pe final de mandat, Voiculescu a luat decizia ca distribuitorii de medicamente sa fie sanctionati daca exporta medicamentele inainte de a se asigura ca exista stocuri suficiente pentru pacientii romani De departe insa, una dintre masurile pentru care si-a atras antipatia unor oameni din sistem a fost modificarea concursului pentru managerii de spitale. Practic, printr-un Ordin M.S. din 2016, managerii de spitale nu mai erau selectionati doar din randul cadrelor medicale, ci si din randul juristilor sau economistilor, iar examenul era unul public, inclusiv cu posibilitatea unor observatori de a lua parte la acesta, pentru transparentizarea procesului de selectie.Ce isi dorea atunci Vlad Voiculescu era, de fapt,. Si, o referire la acest aspect a facut si ieri, chiar in timpul audierilor din Comisiile de specialitate , acesta punctand ca "nu crede ca managementul de spital trebuie sa fie politizat"."Aceasta noua modalitate de concurs ar fi in primul rand in beneficiul pacientilor. Ani de zile a fost limitat accesul unor medici specialisti la functiile de conducere din spital, nu doar la cea de manager, ci si la functiile de sef de sectie. Trebuie sa despartim activitatea manageriala de activitatea politica si de cea didactica si sa facem in asa fel incat spitalele sa ofere un act medical pacientilor", spuneau, in 2016, reprezentantii pacientilor.Vlad Voiculescu are o experienta de peste 10 ani in consultanta financiara si contabila la Viena, fiind implicat in activitati caritabile. Vicepresedinte al uneia dintre cele mai mari organizatii europene de pacienti, a fondat in 2013, alaturi de jurnalista Melania Medeleanu, prima tabara destinata copiilor bolnavi de cancer.In 2008, Vlad Voiculescu punea bazele asa-numitei Retele a Citostaticelor. Era o perioada in care medicamente esentiale bolnavilor de cancer erau de negasit in farmacii. Sub coordonarea sa, sute de voluntari din toata Europa s-au mobilizat pentru a aduce gratuit in Romania citostaticele necesare bolnavilor.CITESTE SI: