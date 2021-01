Conditia in care scolile vor ramane inchise pe 8 februarie: "Daca numarul cazurilor la ATI va creste la 1.500 vom lua in calcul revizuirea deciziei"

"In prezent la ATI sunt 1.000 de persoane, ceea ce e ingrijorator. Daca numarul cazurilor la ATI va creste la 1.500 vom lua in calcul revizuirea deciziei de redeschidere a scolilor", a spus Vlad Voiculescu."Decizia este conditionata de cifrele pe care le vedem in fiecare zi si de evolutia lor. Exista riscuri legate de deschiderea scolilor si, in general, de orice masura, de relaxare, e luata. (...) Credem ca acesta este un risc care merita asumat in conditiile actuale sau in conditiile in care va scadea sau va creste foarte putin", a declarat Vlad Voiculescu joi seara, la TVR.Vlad Voiculescu a declarat ca este "de acord cu faptul ca testele sunt foarte putine in acest moment si asta nu are legatura cu capacitatea de testare", el precizand ca in Romania capacitatea de testare este cel putin dubla.Voiculescu a afirmat, de asemenea, ca "impactul sarbatorilor a fost unul minim" in ceea ce priveste raspandirea pandemiei in Romania."Aproape ca nu am vazut un impact negativ deloc al sarbatorilor si atunci avem motive sa credem ca lucrurile ar putea fi tinute in frau", a mai declarat ministrul.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat joi, 14 ianuarie, ca incepand cu semestrul 2 din acest an scolar elevii vor putea sa mearga fizic la ore, respectand masurile de protectie impotriva SARS-CoV-2.CITESTE SI: Sorin Cimpeanu, despre profesorii care refuza sa se vaccineze: "Nu vor exista diferente de statut"