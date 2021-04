PNL si USRPLUS au decis cu ce mandate vor merge la negocierile din coalitie. Ce solicitari au cele doua partide

Nume vehiculate in spatiul public pentru Ministerul Sanatatii

In sedinta de luni dimineata a Biroului Executiv al PNL, liderii liberali au votat mandatul cu care partidul va merge la negocierile din coalitie. Asadar, liberalii vor anunta ca nu renunta sub nicio forma la premierul Florin Citu si le va cere celor de la USRPLUS sa faca o nominalizare, "in cel mai scurt timp" pentru ministerul Sanatatii, dupa demiterea lui Vlad Voiculescu De cealalta parte, USRPLUS intentioneaza sa le ceara liberalilor un acord politic in care sa fie specificate clar conditiile in care se pot face remanierile guvernamentale. Acest lucru, insa, este exclus de actualul premier Florin Citu, care a si precizat in sedinta Biroului Executiv al PNL ca "nu va face jocurile USRPLUS".Alianta USRPLUS a decis, saptamana trecuta, ca mandatul pentru discutiile din Coalitie sa fie unul ferm: retragerea sprijinului politic pentru premierul Florin Citu si solicitarea ca acesta sa fie inlocuit. Totodata, desi la nivelul USR PLUS au existat discutii despre cine ar putea fi viitorul ministru al Sanatatii, la sedinta de coalitie Dan Barna si Dacian Ciolos nu vor nominaliza o persoana.In spatiul public au aparut in ultimele zile mai multe nume care ar putea sa ocupe locul ramas vacant dupa plecarea lui Vlad Voiculescu . Secretarul de stat Ioana Mihaila ar fi propunerea PLUS pentru Ministerul Sanatatii, insa USR l-ar sustine pe medicul Adrian Wiener , in prezent deputat de Arad. Un alt nume vehiculat in aceste zile este cel al lui Radu Tincu, medic de terapie intensiva la Spitalul Floreasca. Medicul ATI Radu Tincu spune, insa, ca este in continuare apolitic, dar e convins ca acest minister trebuie condus de un profesionist in domeniu.Intrebat daca a primit o astfel de propunere, medicul de Terapie intensiva, aflat in prima linie in lupta cu COVID, nu a vrut sa discute acest scenariu.,a spus dr. Radu Tincu, duminica, la Antena 3.Un alt nume vehiculat pentru postul de ministru al Sanatatii este Radu Lupescu, medicul decorat de presedintele Frantei Emmanuel Macron pentru implicarea in lupta cu pandemia de Covid-19. Acesta a precizat pentru Ziare.com ca o astfel de propunere il onoreaza.Medicul roman Radu Lupescu a devenit, in urma cu cateva luni, Cavaler al Ordinului National al Meritului, printr-un decret semnat de presedintele francez Emmanuel Macron. Radu Lupescu este medic anestezist si a primit distinctia pentru eforturile sale din timpul pandemiei COVID-19.Coalitia de guvernare urmeaza sa se reuneasca, luni, in prima sedinta de la revocarea lui Vlad Voiculescu din functia de ministru al Sanatatii.