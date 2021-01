Cum si-au impartit partidele din coalitia de guvernare cele sase posturi de secretari de stat din Ministerul Sanatatii

"Vor fi schimbari. Exista schimbari la Agentia Nationala a Medicamentului, va fi o schimbare la CNAS. Din Ministerul Sanatatii, secretarii de stat, din cate am inteles, de la partidele din coalitie unul singur isi va continua mandatul inceput in Guvernul trecut. De asemenea, in alte institutii ale statului care tin de domeniul medical vor exista schimbari", a declarat Voiculescu.El a afirmat ca Alianta USR PLUS va numi trei secretari de stat la Ministerul Sanatatii. "Odata cu formarea coalitiei, exista un raport intre secretarii de stat", a explicat ministrul.Potrivit acestuia, vor fi trei secretari de stat de la USR PLUS, doi de la PNL si unul de la UDMR "Nu este atributul meu sa schimb secretarii de stat care au fost din partea PNL din fostul Guvern. Veti vedea, cred ca astazi, cele trei numiri din partea USR PLUS. In doar una dintre acest numiri este cineva care a activat in cele doua partide USR si PLUS, ceilalti sunt ceea ce am putea numi tehnocrati specialisti care s-au alaturat si ocupa o demnitate publica pentru ca sunt cel mai bine pregatiti pentru aceasta.In privinta celorlalti, (...) atributul celor doua partide, PNL si UDMR, sigur ca am si eu un cuvant de spus. Mai degraba, asupra atributiilor si asupra eligibilitatii unui anumit membru. Deci, nu eu voi schimba ceilalti secretari de stat si, mai degraba, astept numirile din partea celor doua partide", a explicat ministrul Sanatatii.