Diana Sosoaca, sceneta pe tema Vlad Voiculescu: "Este pentru prima oara cand il vad si nu fuge de mine"

"Domnul Nasui nu prea stie cum e cu legalitatea ministerului pe care in conduce"

Diana Sosoaca, spectacol ieftin la Antena 3

"Ca tot vorbeam de huiduieli, au inceput si in Senat! Ma uit la domnul ministru Voiculescu si sunt uimita. Este pentru prima oara cand il vad si nu fuge de mine", a spus senatoarea Diana Sosoaca, facand aluzie la episodul din curtea Institutului "Matei Bals", cand ministrul Sanatatii nu a vrut sa-i raspunda cand a fost intrebat de senatoare despre incendiul care a cauzat moartea a peste 20 de pacienti."Ce am invatat eu aici, astazi, la aceasta motiune ? Sa am grija cu cine vorbesc ca e posibil ca oricine de aici sa fie securist, fiu de securist sau nepot de securist. Sa am grija pentru ca, de fapt, toti cei de aici sunt vinovati pentru cei 31 de ani in care Ministerul Economiei a fost disfunctional", a mai spus senatoarea Diana Sosoaca."In ceea ce il priveste pe domnul Nasui, pot sa spun ca dansul nu prea stie cum e cu legalitatea ministerului pe care in conduce. Cand eu si domnul europarlamentar Terhes ne-am dus sa vorbim despre mineri, dansul nici macar nu a catadicsit sa ne raspunda, sa ne dea un telefon, din bun simt. Nu de alta, dar Guvernul este numit, iar Parlamentul este ales de popor si este reprezentantul poporului, iar noi veneam de acolo, de la mineri, cu niste solicitari. Din punct de vedere legal, tot Ministerul Economiei trebuia sa vorbeasca cu minerii.Am mai pierdut inca o zi in loc sa rezolvam problemele esentiale ale Romaniei pentru ca aceasta motiune nu va trece. Nu va trece pentru ca avem, aici, o putere dictatoriala. Asta este adevarul", a mai spus senatoarea Diana Sosoaca.Senatoarea Diana Sosoaca a iesit, din nou, in evidenta in spatiul public, de data aceasta din studiourile Antena 3, unde a venit imbracata pentru o emisiune de luni, 15 martie, intr-un tricou pe care era scris: "Senator terorist".Conform parlamentarului, mesajul are legatura cu o declararatie a premierului Florin Citu , care a spus, zilele trecute, ca cei care sunt impotriva campaniei de vaccinare au un comportament terorist."Domnul Citu ne-a facut teroristi. Atata timp cat cei care lupta pentru drepturile si libertatile cetatenesti, militam pentru respectarea Constitutiei Romaniei.Atata timp cat militez pentru respectarea legii pacientului, iar domnul Citu ne face pe toti teroristi, pentru ca luptam impotriva mastii, a vaccinarii obligatorii. Eu imi asum, sunt unicul senator terorist din Parlamentul Romaniei", a spus Diana Sosoaca