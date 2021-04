Vlad Voiculescu ii raspunde ministrului Educatiei: "Ministerul Sanatatii nu are cadrul normativ pentru a achizitiona teste pentru scoli"

"Ministerul Sanatatii nu are cadrul normativ pentru a achizitiona teste pentru scoli de exemplu, sau pentru orice alta unitate in afara de unitatile din subordine, iar aceste teste constituie cu siguranta un filtru. Nu e un filtru atat de bun, atat de exact pe cat ne-am dori cu totii, dar este un filtru, asa incat daca oricine doreste sa achizitioneze un test sau altul o poate face, evident. Ministerul Sanatatii, repet, nu are baza legala pentru achizitionarea testelor pentru scoli , lucrul acesta este cat se poate de clar si comunicat si Ministerului Educatiei", a afirmat Vlad Voiculescu duminica, intr-o conferinta de presa.Medicul Andreea Moldovan a explicat, la randul sau, ca testele din saliva sunt teste neincluse in metodologia de lucru a INSP pentru ca nu sunt "corespunzatoare" si au o sensibilitate "considerata la momentul actual insuficienta pentru a fi utile ca test de screening"."Aceasta testare cu teste antigen din saliva implica un risc pentru cei care apeleaza la ea pentru ca rata de pozitivitate nu este atat de inalta sau corespunzatoare cum ne-am dori-o, confera un fals sentiment de siguranta printr-un test negativ care nu este intotdeauna rezultatul real. (...) In momentul in care testele acestea vor fi de o calitate superioara si corespunzatoare, bineinteles ca va fi un pas inainte pentru o testare mai placuta pentru populatie, dar deocamdata aceste teste nu sunt agreate de metodologie pentru ca nu sunt suficient de bune", a afirmat Andreea Moldovan.Andreea Moldovan a mai aratat ca numarul testelor antigen rapide realizate in scoli nu este neglijabil, daca e raportat la numarul total de teste rapide de antigen facute."Cifra nu este nici pe departe atat de mare, acea cifra de 1.300.000 nu a fost 1.300.000, a fost o cifra mai mica. Din aceste teste, initial trimise catre DSP-uri si de acolo catre scoli, o parte s-au folosit. Avem cred ca 26.000 - 27.000 de teste folosite pana in prezent, ceea ce este important daca ne gandim la numarul total de teste de antigen rapid facute. Deci clar este o proportie buna, este un numar de teste care s-au facut in scoli si sa ne gandim ca 27.000 de copii sau cadre didactice au putut sa fie testate acolo unde era important sa fie testate", a mai afirmat Andreea Moldovan. Ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu a afirmat ca, in 8 saptamani de scoala , au fost folosite mai putin de 2% din numarul total de teste antigen rapide puse la dispozitie pentru testarea in scoli, cauzele fiind lipsa personalului medical si faptul ca multi parinti le considera invazive si traumatizante si nu-si dau acordul pentrui testarea copiilor.Cimpeanu considera necesara achizitionarea de teste non-invazive, precizand ca Ministerul Educatiei va putea propune, la finalul lunii mai-inceputul lunii iunie, reluarea cursurilor cu prezenta fizica pentru toate scolile in conditiile respectarii normelor sanitare in scoli, continuarii actiunii de vaccinare a cadrelor didactice, aducerii testelor non-invazive in unitatile de invatamant in data de 4 mai, la reluarea cursurilor si confirmarii ipotezei specialistilor epidemiologi cu privire la trendul descendent al ratei de infectare in luna mai.