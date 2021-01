Elena Calistru, presedintele ONG-ului Funky Citizens: Primarii au dreptate sa se revolte pe tema banilor putini care le revin cand li se mai da cate o responsabilitate

"Dincolo de simpatii sau antipatii pentru unii dintre ei, primarii de municipii si de orase au dreptate sa se revolte pe tema banilor putini care le revin de fiecare data cand li se mai da cate o responsabilitate sau de cum sunt pusi in fata faptului implinit cand vine vorba de decizii care ii implica. Atentie! Faptul ca un primar este cumva si pe dincolo nu e argument pentru a stabili cine are dreptate.De ce cred eu ca primarii au o parte foarte mare de dreptate?1. Avem o problema uriasa (si veche de cand hau) cu descentralizarea care e doar pe responsabilitati si nu si pe bani care sa o acompanieze. Din aceasta cauza, servicii publice esentiale depind mult prea mult de disponibilitatea primarului (nu doar baneasca, ci si de buna vointa), ceea ce duce la o furnizare inegala a acestor servicii descentralizate catre cetateni.2. Autoritatile locale au fost in ultimii ani si mai mult sub-jugate arbitrariului cate unui ministru sau cate unui politician. De la "revolutia fiscala" cu scaderea impozitului pe venit (care a decimat prin bugetele locale la cotele defalcate), pana la derogarile dese de la legislatia finantelor publice pentru a permite un grad mult prea mare de subiectivism in sumele pentru echilibrarea bugetelor locale, multe dintre deciziile ultimilor ani au facut ca primarii sa depinda din ce in ce mai tare de pixul PNDL-ist.3. Autoritatile locale trebuie sa devina parte a solutiilor pe care le gasim pentru cum gestionam criza generata de Covid-19, dar si politicile de redresare ce vor urma. Ele nu pot fi doar niste actori carora le trantesti in brate cate o decizie si dupa sa te astepti sa o respecte sau sa se descurce cu a gasi resurse. Primarii sunt in continuare cei care sunt si cel mai aproape de cetateni, si cei pe care un guvern cu mintea-n cap trebuie sa se bazeze pentru decizii grele ce vor urma.4. Majoritatea autoritatilor sunt active in asociatii care, spre uimirea mea, au fost in ultimii ani mai echilibrate decat ma asteptam, criticand atunci cand a fost cazul, indiferent de culoarea politica a guvernului si indiferent de culoarea politica a membrilor asociatiei. Asta inseamna ca exista potentiali parteneri de dialog si da, consultarea publica trebuie sa vina la pachet si cu consultarea lor in mod activ.5. Am auzit de multe ori explicatii de tipul - e criza, nu avem vreme de dezbatere publica, trebuie sa actionam rapid. Cu foarte foarte putine exceptii, sunt in dezacord. Ne permitem 10 zile de dezbatere publica, fie si din simplul motiv ca daca ne uitam la anul ce a trecut, o sa vedem nenumarate OUG reparate ulterior prin nu stiu cate alte OUG din cauza ca nimeni nu s-a gandit sa lase timp pentru input din partea celor ce trebuiau sa aplice acele reglementari. Graba strica treaba. Si lenesul mai mult alearga. Si mai pot gasi vreo cateva zicale si proverbe.Cine nu intelege ca orasele vor deveni poate cel mai important actor al anilor ce vor veni, atat din perspectiva economica, cat si din perspectiva sociala, rateaza una dintre cele mai importante tendinte din dezvoltarea comunitatilor in care traim. Oameni mult mai intelepti decat mine vorbesc deja de o buna perioada de timp despre secolul 21 ca fiind secolul oraselor la fel cum secolul 19 a fost secolul natiunilor.Primarii vor avea un rol tot mai mare de jucat, inclusiv la nivel european si global, asa ca in loc sa ne comportam ca si cum sunt niste trepadusi care trebuie sa faca ce e de facut, poate e momentul de schimbat discursul si vazut cum se poate sa (re) contruim un model de dezvoltare in care oamenii astia sa fie adusi alaturi ca parteneri. Da, unii dintrei ei sunt meh. Insa, in loc sa ii facem sa se simta ca si cum acum au de ascultat de o noua stapanire, poate e timpul sa ii facem sa inteleaga ca s-a terminat cu genul asta de atitudine. Investitia intr-un dialog cu ei nu are cum sa strice", a scris Elena Calistru pe Facebook.Primarul Clujului, Emil Boc , presedintele Asociatiei Municipiilor din Romania, este nemultumit de ordonanta care prevede ca administratiile locale trebuie sa infiinteze si sa doteze centrele de vaccinare anti-Covid-19, pentru ca nu exista o sursa de finantare, iar administratia nu are suficienti bani."Acea OUG redactata de Ministerul Sanatatii spune ca toata dotarea centrelor de vaccinare, toata plata care vizeaza personalul care operationalizeaza centrele de vaccinare cade in sarcina administratiei publice locale. Or acest lucru din nou reprezinta o sfidare a administratiilor locale, administratii carora li se atribuie de catre Guvern, prin Ministerul Sanatatii, sarcini, fara sa se aloce resurse financiare", a declarat luni, Emil Boc.Primarul Clujului explica ca administratiile au nevoie de milioane de euro pentru a acoperi costurile, fiind vorba de trei pana la cinci milioane de euro, in cazul fiecarei primarii mari de municipiu, acestea fiind costurile legate de plata personalului. Aici se adauga costurile legate de achizitionarea frigiderelor, a paturilor, a kit-urilor de vaccinare si a altor materiale.CITESTE SI: