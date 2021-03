Florin Roman il face ipocrit pe Vlad Voiculescu: "Adevaratele centre paralele de vaccinare functioneaza in curtea ministrului sanatatii, la spitale si DSP-uri"

Cum au ajuns sa se vaccineze rudele militarilor si angajatilor din sistemul de ordine publica

"Incredibil cat de multa ipocrizie in cazul centrelor paralele de vaccinare! Dumneata, ministru al sanatatii, semnezi cu propria manuta ca militarii si rudele lor se pot vaccina si apoi acuzi ca..."specialii", adica veteranii de razboi, din Armata se vaccineaza in centre paralele.Adevaratele centre paralele de vaccinare functioneaza in curtea ministrului sanatatii, la spitale si DSP-uri. La nivel local, nu mai exista sef sau sefulet care sa nu se fi vaccinat cu tot neamul, fara sa fie inscris pe platforma de vaccinare sau fara sa primeasca sms de convocare la un centru de vaccinare!Vreti transparenta, domnule Voiculescu? Publicati ziua, data si ora vaccinarii in fiecare judet, pentru fiecare cetatean! Doar nume! Fara date personale! Si atunci veti avea adevarata imagine a centrelor paralelele de vaccinare din curtea dumneavoastra", a scris deputatul PNL pe Facebook In 20 ianuarie, Guvernul a adoptat o hotarare prin care introducea noi categorii de persoane considerate "esentiale" pentru a fi vaccinate in etapa a doua , dar si un articol care a permis rudelor militarilor si angajatilor din sistemul de ordine publica si servicii sa fie vaccinate in centrele speciale organizate in aceste institutii.Articolul din hotararea de Guvern 12 din 20 ianuarie:In aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2021 privind unele masuri pentru recrutarea si plata personalului implicat in procesul de vaccinare impotriva COVID-19 si stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii, Ministerul Apararii Nationale asigura prin centrele de vaccinare proprii, potrivit criteriilor de eligibilitate stabilite prin Strategie, vaccinarea personalului propriu si a membrilor familiilor acestora, precum si a urmatoarelor categorii:a) cadrele militare in rezerva si in retragere din cadrul institutiilor din sistemul national de aparare nationala, ordine publica si securitate nationala, precum si membrii familiilor acestora;b) persoanele care beneficiaza de prevederile Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;c) personal in activitate din cadrul celorlalte institutii din sistemul national de aparare nationala, ordine publica si securitate nationala, precum si membrii familiilor acestora.Hotararea de Guvern este semnata de catre premierul Florin Citu si contrasemnata de catre ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu.