Florin Roman, deputat PNL: "Il sustinem 100% pe Citu". Ce cale de mijloc propune in scandalul din coalitie

Liberalul crede ca "o cale de mijloc" pentru rezolvarea crizei din coalitie, generata in opinia sa de Vlad Voiculescu , ar fi ca Ministerul Sanatatii s-a luat de PNL, "si nu doar de PNL, ci de un ministru care a dovedit deja ca stie ce are de facut intr-o situatie de criza sanitara".Florin Roman a declarat, la RFI, ca Vlad Voiculescu a provocat criza din coalitie, potrivit news.ro."PNL-ul are o singura varianta, varianta este aceea de a merge inainte in aceasta coalitie. Este dreptul colegilor de la USR PLUS sa desemneze un nou ministru al Sanatatii, eu sunt convins ca au foarte multi oameni pregatiti pentru a ocupa acest portofoliu. Suntem inca, din pacate, in plina pandemie, suntem intr-o perioada in care se pune problema boicotarii unor sedinte de Guvern, in care se emit acte normative in lupta contra COVID si eu cred ca responsabilitatea trebuie sa fie cuvantul de ordine. Nu cred ca orgoliile astea exacerbate, sa blocam o tara pentru un om, sunt bune pentru ambele partide si pentru intreaga coalitie de dreapta, in aceasta perioada. Cel care a generat toate lucrurile astea este ministrul Voiculescu. Nu liberalii sau nu Florin Citu au dat drumul la ordine care afecteaza viata a milioane de romani, fara sa informeze premierul sau Guvernul Romaniei", a sustinut el.Deputatul liberal a adaugat ca PNL nu accepta varianta propusa de USR PLUS, mai exact continuarea coalitiei, dar fara Florin Citu premier."O chestiune de genul asta nici nu poate fi pusa in discutie (...). Noi il sustinem 100% pe premierul Florin Citu, avem mare incredere in el, este un om tanar, este un om competent, din punctul nostru de vedere, vine cu o foarte mare experienta in echipa guvernamentala, a fost ministru de Finante. Deci nu cred ca e vremea in care sa aruncam Romania dintr-o criza guvernamentala intr-o criza politica si parlamentara, care sa se suprapuna peste o criza sanitara", a afirmat Roman.Florin Roman a propus "o cale de mijloc" pentru depasirea crizei din coalitie."Eu cred ca ar putea fi facuta o discutie, dar foarte serioasa. Eu nu am ascuns niciodata ca sunt un sustinator al fostului ministru Nelu Tataru , care a gestionat extraordinar de bine, avand in vedere conditiile dificile de anul trecut, cand nu aveam materiale, nu aveam echipamente, nu aveam mai nimic, toata populatia era panicata. Eu cred ca nu avem timp de experimente. Inteleg ca acum sunt discutii si intre colegii de la USR si PLUS, pentru ca mandatul de ministru prin domnul Voiculescu revenea PLUS, l-ar vrea colegii de la USR. Poate ar fi o cale de mijloc in aceasta criza sa fie transferat acest portofoliu catre PNL si nu doar catre PNL, ci catre un ministru care a dovedit deja ca stie ce are de facut intr-o situatie de criza sanitara", a aratat deputatul PNL.El a exclus un eventual guvern minoritar PNL- UDMR , cu sprijin parlamentar de la PSD "E exclusa aceasta varianta, pentru ca noi ne dorim sa continuam ceea ce am inceput si sa respectam votul romanilor, iar romanii au spus vrem o coalitie de dreapta, formata din PNL, USR si UDMR", a conchis Roman.