Guvernul modifica strategia de vaccinare. Oamenii fara adapost si persoanele cu handicap vor intra in etapa a doua

El a precizat ca vor fi incluse doua noi categorii de persoane vulnerabile in etapa a doua de vaccinare si anume oamenii fara adapost si persoanele cu handicap si cele care le ingrijesc."Un ultim punct este hotararea de Guvern de modificare a strategiei nationale de vaccinare a Romaniei. Va intra pe agenda Guvernului saptamana viitoare si pot sa va spun ca vor fi anumite modificari.Pot sa va spun de pe acum ca in etapa doi de vaccinare vor intra persoane vulnerabile precum oamenii fara adapost, precum persoanele cu handicap, la fel si cei care traiesc sub acelasi acoperis si cei care ii ingrijesc. Acestea sunt doua categorii de persoane pe care va asigur ca le vom include in etapa a doua din strategia de vaccinare. Cu alte cuvinte, oameni care vor avea acces imediat la vaccinare", a declarat Vlad Voiculescu, vineri la finalul sedintei de Guvern.