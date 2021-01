Lider PNL, atac la adresa lui Vlad Voiculescu pe tema restrictiilor din Capitala: Ii cere prefectului sa incalce regulile asumate chiar de ministerul Sanatatii

Berbeceanu: Ministrul Sanatatii poate solicita modificarea actului normativ

"Ministrul Sanatatii a transmis o scrisoare Prefectului Municipiului Bucuresti - Traian Berbeceanu, solicitand sa nu se relaxeze masurile de protectie sanitara din Capitala.Trebuie spus ca relaxarea masurilor (odata cu scaderea numarului de cazuri) este prevazuta de Hotararea de Guvern nr. 3/2021 privind starea de alerta. Actul normativ este obligatoriu pentru Prefect. Hotararea citata a fost semnata inclusiv de Ministrul Sanatatii - Vlad Voiculescu (care a fost si initiator in Guvern).Ca fost secretar de stat - coordonator al Directiei de Avizare a actelor normative in Ministerul Justitei, nu inteleg cum este posibil ca Ministrul Sanatatii sa pretinda ca prefectul sa incalce regulile impuse printr-o norma obligatorie asumata inclusiv de Ministerul pe care il conduce", a scris Cristian Bacanu pe pagina sa de Facebook Prefectul Traian Berbeceanu a explicat intr-un interviu pentru Ziare.com de ce Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta Bucuresti a fost obligat, practic sa ia aceasta decizie "Activitatea noastra ca Institutie a Prefectului este reglementata de Legea 55/ 2000 si de Hotararea de Guvern prin care a fost prelungita starea de alerta pe teritoriul national. In plus, exista si ordinele de ministru al Sanatatii, care reglementeaza activitatea Directiei de Sanatate Publica si a Institutului National de Sanatate Publica si Ordinele comune ale mai multor ministere, intre care si Ministerul Sanatatii.Asa cum stiti, in zilele de miercuri, joi si vineri, incidenta de infectare la nivelul municipiului Bucuresti a fost sub 3 la mie. Miercuri a fost 2,96, joi 2,59 si vineri 2,52 la mie, fapt pentru care, potrivit actului normativ la care am facut referire anterior, am fost obligati sa convocam Comitetul National pentru Situatii de Urgenta.Rolul acestui Comitet a fost sa constatam ca, la nivelul municipiului Bucuresti, indicele de contaminare este de sub 3 la mie mai multe zile consecutiv. Am fost obligati sa respectam prevederile legale, anume sa relaxam anumite activitati, astfel, cum au fost prevazute prin Hotararea Comitetului Municipal pentru situatii de Urgenta", a declarat Berbeceanu pentru Ziare.com Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat vineri, 22 ianuarie , la finalul sedintei Comitetului pentru Situatii de Urgenta, ca "trebuie sa invatam sa impartim competente", intrebat ce poate face in legatura cu testarea pentru ca ministrul Sanatatii sa creada in cifrele furnizate de Grupul de Comunicare Strategica.CITESTE SI: