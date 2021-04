Vlad Voiculescu: Sunt 167 de copii cu COVID internati, dintre care 16 la terapie intensiva. Persoane sanatoase nu numai ca ajung in spital, ci dezvolta forme grave ale bolii

Doi dintre cei aflati la ATI sunt intubati. De asemenea, ministrul a remarcat ca vedem acum persoane sanatoase care nu numai ca ajung sa fie internate in spital , ci dezvolta forme grave ale bolii. El a anuntat ca ministerul "s-a concentrat" asupra mai multor masuri pentru a gestiona cazurile tot mai numeroase de imbolnavire cu COVID-19. Una dintre decizii este aceea de a apela la spitalele dedicate bolnavilor cu alte afectiuni , alte decizii tin de "regandirea si optimizarea fluxurilor medicale" care ar avea ca scop reducerea presiunii din unitatile de primiri urgente ale spitalelor, dar si concentrarea mai multor resurse pentru patologia COVID."Prima data am mers catre spitale la care ne-ar fi placut sa nu trebuiasca sa apelam pana astazi, am mers pentru suplimentarea paturilor, am mers catre spitale cu traditie in tratamentul bolilor cronice, am mers catre Institutul Clinic Fundeni si avem acolo un numar de 70 de paturi cu oxigen si un numar de 14 paturi de terapie intensiva care sunt fie disponibile deja, fie in pregatire. Am mers catre Institutul Oncologic Bucuresti si avem un numar de cinci paturi de terapie intensiva si alte cinci paturi de terapie acuta care sunt disponibile la Institutul Oncologic Bucuresti 35 de paturi cu oxigen la Spitalul Colentina, 2 paturi de ATI la Spitalul Gerota, la Coltea 16 paturi cu oxigen. Avem de asemenea o crestere a numarului de paturi in unitatile mobile (...) vorbim de o crestere de la 8 la 12 paturi pentru fiecare masina si vorbim de asemenea de o crestere la 45 a paturilor de terapie intensiva de la Spitalul Pantelimon. Incepand cu ziua de maine vom avea 12 paturi in plus la Victor Babes din Bucuresti", a anuntat duminica Vlad Voiculescu. Ministrul a precizat ca o a doua masura consta in "regandirea si optimizarea fluxurilor medicale" care are ca scop reducerea presiunii din unitatile de primiri urgente ale spitalelor si pentru redirectionarea urgentelor non-COVID catre alte spitale, care pana in prezent nu au oferit servicii de urgenta medicala, ci au tratat doar bolnavi cronici."Pentru a degreva unitatile de primiri urgente, vom incerca largirea centrelor de evaluare si deschiderea de noi centre de evaluare pentru formele non severe. Este un efort in care vom fi sprijiniti de Spitalul Monza , de Spitalul Victor Babes, de Spitalul Judetean llfov si speram de centrul de la Caraiman", a spus Voiculescu.In ceea ce priveste redirectionarea urgentelor non-COVID, ministrul a cerut ca pentru specialitati precum chirurgie, urologie, ortopedie, ORL pacientii sa fie primiti in urgenta de spitale care nu au camere de primiri urgente.Vlad Voiculescu a vorbit de asemenea de masura concentrarii tuturor fortelor pe ingrijirea pacientilor cu COVID-19, despre care a spus ca reprezinta "exigenta momentului"."Asta da, ar putea sa insemne amanarea unor operatii elective, unor proceduri elective, asta ar putea sa insemne ca anumite spitale, respectiv anumite sectii, o anumita parte a resurselor umane vor fi concentrate catre tratamentul pacientilor COVID-9. Evident ca asta vine cu un cost, evident ca toate aceste masuri vin cu costuri care tin, daca vreti, nu doar de ceea ce sistemul sanitar face in mod obisnuit, ci costuri pentru cei care deja au avut de suferit in urma acestei pandemii.Avem o grija deosebita pentru pacientii non-COVID. (...) Solicitarea noastra catre toate spitalele este de a contribui la acest efort masiv pentru a putea gestiona acest ultim val, speram, sau acest ultim val care va pune o astfel de presiune asupra sistemului medical", a mai declarat Vlad Voiculescu.Ministrul Sanatatii a facut apel la populatie pentru respectarea regulilor de protectie sanitara si pentru a se vaccina."Sistemul medical nu poate duce pe umerii sai singur toata povara pandemiei. La fel ca celelalte tari care au fost coplesite de explozia numarului de cazuri grave, ne confruntam cu limite si limitele tin nu atat de investitii, nu atat de resursa financiara cat, in special, de resursa umana. Mai pe romanestie, nu putem trage la infinit de aceiasi oameni, mai pe romaneste avem nevoie de ajutorul fiecaruia dintre dvs, avem nevoie sa evitati aglomerarile, avem nevoie sa purtati masca, avem nevoie sa ramaneti in casa daca nu este esential sa iesiti si mai presus de toate avem nevoie ca oamenii sa se vaccineze", a conchis ministrul.