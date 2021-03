Medicul Bogdan Tanase, presedintele Aliantei Medicilor, numit de ministrul Sanatatii in functia de manager al Institutului Oncologic

Bogdan Tanase este medic chirurg de chirurgie toracica si chirurgie generala si o inlocuieste in functia de manager pe Lidia Kajanto.Medicul este si presedintele Aliantei Medicilor, calitate in care a fost prezent in spatiul public cu numeroase luari de pozitie in apararea medicilor si a drepturilor acestora si a semnalat problemele care exista in sistemul sanitar. Alianta Medicilor a fost prima care a spus public , in noiembrie 2015, faptul ca in Romania nu exista conditii pentru tratarea marilor arsi din incendiul de la clubul Colectiv.