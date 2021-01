Ministerul Sanatatii, campanie pe Facebook: "Deja te-ai vaccinat? Posteaza aici o fotografie!". "Pa-pa, COVID!"

"Deja te-ai vaccinat? Posteaza aici o fotografie", a scris Ministerul Sanatatii, sambata, pe pagina de socializare, alaturi de o fotografie in care o femeie este vaccinata."Vaccinul inseamna pentru mine speranta. Speranta sa revenim la normalitatea de care ne este dor tuturor. As vrea ca toti cei care se mai indoiesc si oscileaza sa aiba curaj si incredere in doctori si oamenii de stiinta", afirma Valentina Berbecaru, statistician la Spitalul Clinic De Boli Infectioase Brasov si membru al comisiei de vaccinare din spital, cea care apare in fotografia de pe Facebook.Ministerul Sanatatii afirma, de asemenea, ca Valentina Berbecaru "a inceput anul cu o super-putere: este vaccinata impotriva COVID-19".Cele mai multe dintre comentariile la postare sunt pozitive, oamenii afirmand ca urmeaza sa se vaccineze, in momentul in care vaccinul va fi disponibil pentru toata lumea.In prima etapa, cea care se desfasoara in acest moment, sunt vaccinate cadrele medicale si personalul din unitatile medico-sociale.In Romania au ajuns pana acum doua transe de vaccin, putin peste 150.000 de doze. Pana in 1 ianuarie, la ora 17.00, au fost vaccinate 11.656 cadre medicale.